只可意会不可言传——《一秒钟》 今天聊聊电影《一秒钟》。 片名One Second (2020)。 时代的一粒沙,落在普通人身上就是一座山。 任何人都不可能和更大的势力做抗衡。 这是看过《一秒钟》的第一感受。 戏里戏外都是如此。 早早的张艺谋执导《一秒钟》消息传出来后,着实令人期待了一把。这是他在执导《影》之后时隔两年再一次导演电影。 可就在影片完成后,大家看到的新闻是新片《一秒钟》因为技术原因两次退出影展。 2019年2月11日,柏林电影节开幕前夕,影片因技术原因,撤出主竞赛单元。 2020年11月25日,内地院线上映前夕,影片因技术原因,撤出厦门金鸡奖开幕片首映。 到底是什么技术原因,不由得让人遐想。但至少可以肯定的是不是纯技术原因,都能执导奥运会开幕式的团队,拍摄一部没什么特效的电影,会有什么技术难题呢。 只要你看过本片后就会明白,现在还会有什么技术问题阻止影片上映。 《一秒钟》还是一部文艺向影片,若不是顶着国师的名号,影片肯定不能拿下最终票房1.31亿。换个人执导的话,大概率会出现类似风雨云404的碰瓷式营销。 毕竟疫情憋屈了太久的打工人,需要的还是简单粗暴的情绪宣泄,太过苦闷的反思历史,并不能对上大众胃口。 《一秒钟》讲述一个名叫张九声的男人,寻找影片放映前《新闻简报》中女儿一秒钟身影的故事。 而张九声和《新闻简报》背后的故事成了产生问题的关键。 先说个《一秒钟》中的背景知识。 解放初期,电视远远没有普及,人们只能看报纸广播获取信息,看不到动态的报道画面。于是在电影播放前,就会先播出一段提前录制好的《新闻简报》,相当于播报新闻。 《新闻简报》1949年开始摄制,每期10分钟,每一集称为“xx年第xx号”。最开始叫《新中国简报》,1951年改叫《新中国周报》,1955年正式定名《新闻简报》,直到1993年播出最后一期,寿终正寝。 张九声的女儿大概也许真的死了吧。 《新闻简报》的官方属性,张九声女儿出现其中,这更加增添了割裂感、增强了反差效果。 影片真正的技术原因还是剧情设定上。修改前的故事是张九声逃出去看已经不在的女儿。张九声在反复观看《新闻简报22号》时,向范电影说起女儿去世的真相。 张九声被判成劳改犯后,张九声女儿变成了家庭成分不好的女孩。她需要表现自己,为了在记者面前表现,冲上去抢着扛麻袋。结果卡车没停稳,她被车撞死了。《新闻简报22号》里的一秒钟也是她生前留下的最后影像。 而上映版中最后一段“两年后”则是为了上映,弥补“技术缺陷”而特意补拍的。如果你在观看时感到突兀割裂,那就对了。 张艺谋给公映版的宣传手写信写道,这是他给电影的情书。其实新增的“两年后”完全就是满满求生欲的狗尾续貂。 理解了这个原故事,就会理解影片中几处略显突兀的情节。 l 张九声逃出去看女儿,不是选择看真人,而是选择看一秒钟的《新闻简报》。因为人没有了,只有这一秒钟的影像。 l 张九声越狱而不是等待刑满释放,因为这《新闻简报22号》是他最后唯一一次看到女儿的机会,错将再也看不到。哪怕做个持械歹徒,也要看到这一秒钟。 l 张九声幽幽地说:“14岁的孩子,跟大人争什么呢。”范电影说:“这样做,才能消除爸爸是坏分子对她的影响。”大家都明白表现的目的,也都愿意演着一出。 l 刘闺女站在凳子上说:“这就是你女儿啊,没被面袋子压死啊。”这话深深刺痛了张九声,张九声才勃然大怒踢翻凳子。 l 张九声女儿的胶片片段被丢在沙漠中,被风沙吹走掩盖,暗示这人已经不在。这是电影语言。 在《一秒钟》的电影里,电影因为技术原因放映不了,需要清洗胶片。 在《一秒钟》电影之外,电影也因为有趣的技术原因退出影展,需要修改内容。 戏里戏外如出一辙的戏码,让人感受到不一样的魔幻。什么时候能放心大胆的直面历史,才是真正的自信。而不是提到某部电影的名字,会导致整篇文章被删。 其他方面不方便说太多,就说说几个角色吧。 众所周知,张译,谁用谁爽,一直用一直爽。在流量网红当道的时候,还有这些尊重表演艺术的演员,真是挺不错的。他在知乎的各种亲自答也是充满乐趣,即便不演电影,估计也会是一个很有趣的作家吧。 影帝范伟扮演了一个在我们身边随处可见人物,范电影式的小人物。他有着不幸的生活经历,也是另一种意义的受害者。而可怜之人必有可恨之处,他享受着众星捧月的待遇,拿着鸡毛当令箭,动不动喜欢上纲上线,极力维持自己可笑渺小的权威,不放过任何一个展示自己权势的机会,像极了我们身边的一些小人。他欺下媚上,面对膜拜者颐指气使、面对权力摇尾乞怜,任何掌握暴力的人都能让他臣服。 关于张九声和刘闺女的名字这里过度解读一下。 张九声、张救生,死者不可复生,他能拯救的也只能是生者活着的人。最近的人就是眼前的刘闺女和刘弟弟。 刘闺女、留闺女,一个从小没了爹,却很想念老爹的苦孩子,仿佛就是刻意留下来和张九声完成生命羁绊的闺女。 当两人被捆住一起看电影时,戏中戏的角色们完成了父女相认,被捆在一起的张九声和刘闺女也完成了精神上的羁绊,成为一对紧密联系的新父女。戏外一个人没了闺女,一个人没了爹,同样也完成了父女相认。 如同情书,只可意会。 改编残本,不可言传。 点击这里: 近期影视推荐

