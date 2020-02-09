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你现在的位置：首页>>群组>>重庆时光影迷会>>一半欢喜、一半愁

一半欢喜、一半愁

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2020-2-9 0:21:15


跟驴得水一样，卡司没什么吸引力，剧情简介也是平淡无奇，实在是没什么卖相。但只要一开始，依然处处都是惊喜，节奏明快，稍纵即逝。 任素汐算不上美女，甚至我觉得有点丑，但演戏倒是挺招人待见。一开始看着她很出戏，很不可思议.一个花花公子怎么可能为了她这款的放弃高璐？！这差距也太大了，人家是花心不是瞎眼。这样的担忧并没持续多久，NB的编剧告诉我们，不是预算不够选角不走心，只是渣男的世界我们凡人不懂而已。
 电影拍得不敢说精致，但确实很用心。几乎没有多余的镜头，连贯紧凑、一气呵成。眼镜店那面神奇的镜子，简简单单几个镜头就把主人公鲜明的性格交代得明明白白，极具张力。再配上演员们略显用力过猛的表演和那一首首应景的配乐，活脱就是一出舞台剧版MV。这点没很么可吐槽的，现在全国人民都很熟悉了，喜欢这么干的那帮人叫“开心麻花”。别再大惊小怪了。
 剧情真实又荒诞，当下年轻人的挣扎与放纵，欲望与谎言，梦想与现实。就这么掰开了揉碎了赤裸裸的摆在这了。是似锦繁花还是一地鸡毛？谁知道呢。谁又在乎呢。
 片名叫“半个喜剧”。如果你看懂了这里的梗、明白了他们的笑，那么恭喜你，剩下的绝望与无奈，你也一样跑不掉。
幸福的斗争不论是如何的艰难，它并不是一种痛苦而是快乐，不是悲剧而只是喜剧。—— 车尔尼雪夫斯基

 

 

7.2 

半个喜剧 (2019)

影评(32)

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半个喜剧/Almost A Comedy(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3154380/blog/8208188/
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做人怎能没点梦想

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