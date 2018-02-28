网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>中国电影怪现状>>《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

加入收藏

2018-2-28 11:15:31

很多人看完《红海行动》都说，感觉国产片一夜之间脱胎换骨了，这大概就是对电影本身的最高评价吧。......

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

《红海行动》改编自“也门撤侨”的真实事件，这就不可避免地拿来与去年同是撤侨题材的56亿国民大片《战狼2》相比较了。

《红海行动》和《战狼2》都是爱国主题的国产片。就个人而言，探长更愿意将《红海行动》描述为一部充满现实主义的爱国战争片，《战狼2》则是一部充满理想主义的爱国动作片。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

《战狼2》是一部极具硬汉特质的直男电影，在动作与角色人物上显得略胜一筹。

精彩的打斗场景，硬汉与硬汉之间的肉搏，给观众带来发泄的快感。标签化的人物各具特色，性格鲜明，很容易被人记住。简单的故事线与势力阵营也让观众看起来直白爽快。

这种理想化的设定符合大众口味，也让那些平时并不关注的电影的人看起来毫不费力。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

吴京饰演的冷锋靠着军人的使命与信念把侨胞带离危险区。过硬的专业素质和爆发的狼性使他成为几乎无敌的存在。

但激进的个人英雄主义，使人物主角光环过于耀眼，这种类似于好莱坞超级英雄大片的特质，容易让观众产生“这人怎么打不死？”的感叹。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

好在影片最后的国旗护照，这些最能触动一个中国人情感爆发的点，让影片主题得到强化。这种简单粗暴的表达方式让国人一时情绪高涨，各种爱国宣言刷遍微博朋友圈，甚至连说句电影不好的话都会被怼不爱国。

作为一部电影，《战狼2》所带来的影响是前所未有的，这就是普通大众对爱国最直接的一次宣泄。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

如果说《战狼2》的爱国简单粗暴，那么《红海行动》的爱国则显得更为理智含蓄，在表现战争的残酷性、真实性上则更胜一筹。

《红海行动》整体上相比《战狼2》的个人英雄主义来说，它的格局更广，没有过分的展现个人力量而是展现营救行动时的真实性。主要出镜人物们非死即伤，没有所谓的光环存在。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

作为一部商业“主旋律”战争片，对战争场面的还原上都已经属于高水平。各种武器装备，弹药横飞，各种残肢断臂与炸裂的血浆，这种极具真实感的血腥场面，给人带来强烈的心理冲击。

紧凑的激战戏，全程高能，连续紧绷的两个小时让观众过足了瘾，同时也让观众略觉疲惫。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

影片相对复杂的多线剧情与多方势力的掺杂，要完全看懂是真的很费脑子，但细节经得起推敲，对于追求逻辑和理性的影迷来说更容易接受，这也就是为什么《红海行动》能够依靠口碑在春节档一路逆袭的重要原因。

相比于《战狼2》高呼口号举红旗的表现手法，《红海行动》的爱国情怀更含蓄、更深沉，简单的几句台词，不必刻意就把爱国主题传达到了，这也是大多数人更为欣赏的一点。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

但生于和平国家，我们看到战争残酷，看到军人的无畏，看到国家为人民所做的一切，我们爱这个国家却找不到一个情感共鸣的支撑点。

战争的残酷血腥，真实又震撼的场面，导演林超贤做到了，观众也感受到了。但电影直到结尾也没能将观众的爱国情绪爆发出来，看完总觉得还不够解气，那些压抑已久的愤慨依然还在。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

两部影片无疑是国产电影对中国军人的一次成功塑造，《战狼2》更多的是去表现一种敢死敢战的个人英雄主义气概，而《红海行动》更多的是体现军人的并肩作战、团队合作的精神。一个偏向于军人本身，一个偏向于军人这个群体。

吴京用血气方刚、简单粗暴的理想主义容易引爆情绪，林超贤则用含蓄内敛、沉稳理智的现实主义更具艺术与张力。两种截然不同的爱国表达，无论是哪一种，都有其不可替代的优势，但同时也都硬得太耿直。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

无论是高票房的《战狼2》还是现在口碑较好的《红海行动》，在刻画“英雄主义”的同时绝对化了对与错。或许这是当下对“英雄主义”概念的电影都有的一个弊病。

人性本身就是很复杂的东西，没有人会喜欢去做一个坏人，也没有人天生就是英雄。他们有时候也会为了自己的家庭和生活，不断奔波奋斗，甚至咬牙做着违心的事。有时候要用尊严去交换，有时候是命，还有时候是一个人的灵魂。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

今年即将上映的另一部硬汉动作电影《终极代码》，或许可以给观众诠释一种不一样的英雄本色。

公元2025年,Mr.M以造福人类的名义对外界发布芯片计划，发布会遭到逃出组织的杀手Enoch破坏，不得不调动囚禁于死亡岛的萧宇来执行任务。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

不甘被组织掌控，经历九死一生的“萧宇”，得知妻女已被绑为人质，他别无选择，只能再次踏上杀手之路，执行追回三块源代码芯片的任务。

而这一切的背后，却隐藏着一个关乎人类命运的阴谋......

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

桀骜不驯却心怀正义的他，不得不放弃自己的本心，与全世界为敌。在别人眼里，作为亡命之徒的杀手罪无可恕，但是没有人知道恶狠狠的拳头底下是怎样为家人，为自己而不怯懦的灵魂。

我们在他身上或许也能看到那个曾今为现实妥协而无奈的自己。

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

这是部具有一定“反英雄”情节的新中国式超级英雄电影，也是一场关于人性的救赎。

如果一天人性的善恶被抚平，人却如同被操控的傀儡般活着，这还能否被称之为人？当心怀正义的杀手为了家人的安全被迫踏上消灭正义的道路，那他究竟是善还是恶？

《红海行动》VS《战狼2》，一场现实主义与理想主义的“硬碰硬”

“正义或许会迟到，但从来不缺席。

关于英雄，《终极代码》所要诠释的是：英雄可以是为祖国和人民舍生忘死的军人，亦可以是为守护家人不顾一切的杀手。不是所有人都能在一开始，就义无反顾地选择站在正义的一方。

一边是家人一边是心中的正义，在人性的夹缝中挣扎前行的萧宇，等待他的又将是怎样的命运......

2018敬请期待！

标签： 电影(20365) 影评(13084) 战狼2(20) 红海性行动(1)
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
中国电影怪现状 13943

RSS订阅

中国电影怪现状

651名成员449个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:15分

 