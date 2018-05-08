还在沉迷朱茵王祖贤的美貌吗？影视最新90后微笑女神看这里……

5月8日是世界微笑日，探长掐指一算，网友们大概又要搬出那些电影女神们那迷人的微笑了，比如：

李若彤的微笑

邱淑贞叼牌

张敏的回眸

张曼玉的旗袍

王祖贤脱衣

朱茵眨眼

林青霞饮酒

这些经典镜头下的女神们每一个都极具时代韵味，那时候的她们没有美颜却一直美到了现在。

经得住时间考验的总是耐人寻味，我们思念那些曾经老去的女明星，也看到了许多70后、80后的女星正在崭露锋芒，现在的90后女星也是层出不穷。

今天就给大家盘点几位很耐斯的90后新星，她们的笑同样令人动容（排名不分前后）：

张天爱

第一位当然要说张天爱啦，男女通吃的类型。19岁开始拍戏，到2015年，主演时装网剧《太子妃升职记》，因饰演太子妃张芃芃而走红。

片尾最后这个让人心疼的笑，奠定了她在探长心目中的女神位置。

她是很耐看的那种美，恰到好处的五官，很典型的东北美女，即使女扮男装也是英气逼人的那种，有点像张敏和张柏芝的混合体。

无论气质与形象，她是最接近那些经典女神的样子，长着这样一副倾国倾城的样貌，难怪那么多人留恋她。

周冬雨

周冬雨这个人吧，看起来就有点叛逆，长相在探长眼里也还算不上女神级别，就是有时候她笑起来却像个迷。

无论是《七月与安生》还是《春风十里不如你》，亦或是《后来的我们》，她的笑有时候感觉挺没心没肺的，有时候却又让人捉摸不透。

难怪能拿金马影后呐~~看她后期的作品的呈现，有点“周迅”的味道。

吴倩

吴倩是武大的校花，名副其实的校园女神。从2012年在饶雪漫的长篇小说《雀斑》中担任书模开始就被很多人关注了。

2015年，在电视剧《何以笙箫默》中饰演大学时代的赵默笙广受好评 ，干净的面孔，善良的性格，甜美纯粹的笑容极具感染力，可以说是国产青春片的又一经典。

胡冰卿

胡冰卿可谓是人如其名，冰清玉洁。清纯靓丽的白皙外形，温润如玉的性格，就像亲切乖巧的邻家女孩。

尤其是《秦时明月》里的高月，笑起来就像三月的暖阳，让人很温暖舒服，现在的女星能给人这样的感觉已经不多了。

陈瑶

看过《无心法师》的人，大概永远都忘不了陈瑶饰演的岳绮罗，明明有张清纯可爱的萝莉脸，眼睛里却满是故事，即使是笑也是透着冷艳的美，有种超越年龄的成熟感。

娱乐圈已经很久没有这样的演员了，可以用一个颜色、一件衣服、一个形象深深刻在很多人心里，无论在哪看到红色斗篷，弹幕或者评论就会出现“岳绮罗”三个字。演员和角色都是相互成就的，陈瑶与岳绮罗这两个名字之间几乎已经划上等号。

甚至还有粉丝一度担心这高冷的小萝莉没有发展空间，却在《青丘狐》系列里饰演完全不一样的花月打破了人设，把原本容易招黑的小三演得比原配讨喜，有灵气。如果再遇到些好剧本或许会带来更多惊喜。

孟璐

在影视领域崭露头角的90后新星中，孟璐算是自出道以来一直活跃于演艺圈中的一个。气质清纯可人，清新脱俗，曾参演电视剧 《建党伟业》、《刀剑缭乱》、《人偶师》、《美人香》 、《英雄时代》、《大丈夫》等等。

清纯动人的外表和勇敢坦率的个性让她在荧幕上不断尝试颠覆突破。时而俏皮可爱，时而乖巧懂事，又时而沉稳大气，一人千面。

在今年即将上映的院线电影《终极代码》中饰演高智商女主叶妍，首次突破性地尝试新角色——电脑黑客。在片中主要协助由新生代动作演员吴治廷所饰演的男主“萧宇”去完成任务，经历各种危险挑战。

三个多月来的艰难拍摄，跟着一群硬汉拼命，她很有韧性，很能吃苦，即使拍摄时身上带伤也一声不吭。

就是这样坚强的一个人，私下里却是个普通少女的样子，吃货、花痴、卖萌耍宝换着来，极具亲和力。

都说“美人在骨不在皮”，骨子里带出来的美，让人很难不去喜欢。这些90后新星才刚崭露头角，今后的路还很长，相信她们的笑将为大家塑造更多形象生动的角色。

你会为哪位女神的微笑打call呢？