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烂片炒作又上新高度，谁给你们作妖的勇气？

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2018-11-9 17:30:31

以前烂片都是默默无闻地上映，捞一笔票房就撤，现在倒好，越是烂片底气越足，各种奇葩操作上演好一出炒作大戏，但即使这样也改变不了票房口碑全面崩盘的事实。

看了这么多年的电影，什么样的烂片没见过，但今年的烂片似乎格外有底气。

细数今年豆瓣上的各种低分影片，戏外的剧情往往都比电影本身精彩。

创下历史评分最低的《逐梦演艺圈》导演毕志飞就很好的诠释了什么叫“戏精的自我修养”，尽管观众从去年骂到今年，依旧自我沉醉地给自己加戏。

上书电影局，撕完豆瓣再撕媒体，给影评人下战书约弹幕见。即使搞了这么多“大新闻”也只是让更多人知道是这部烂片的事实。

此前被卷入金融案件的《大轰炸》，被崔永元炮轰是"大欺诈"，剧组一边和崔永元互撕，一边还要开发布会卖惨，最终无缘内地，只能海外部分地区上映。

据目前部分评价来看，五毛钱特效加东拼西凑的剧情，即便有不少知名演员加盟，质量也可想而知。

还有被观众指“挂羊头卖狗肉”的《爱情公寓》，打着“爱情公寓”的名号高调卖情怀，正片却是一部妥妥的“盗墓笔记”。

模棱两可的简介，不知所云的预告以及文不对题的内容，很难不让人怀疑这是部把情怀当骗钱的电影。

真是烂片年年有，今年特别多。除了卖惨就是卖情怀，卖不过就手撕观众、媒体、影评人等，这些神奇的操作今年算是集齐了，就连官撕主演这么罕见的戏码都见识了。

就上个周末，“失踪”五年终于上映的套拍电影《冰封侠：时空行者》，刚刚上映就收获了潮水般的差评。片方和男主角甄子丹，更在微博上撕得火药味十足。

11月3日，电影上映第二天，负面评论扑面而来，网友把矛头指向导演叶伟民、编剧文隽等，但出品方认为这个锅不应由他们来背，而是甄子丹干预创作导致。

甚至不惜在官方微博发文“官撕”主演甄子丹，一篇名为《官撕：冰封侠的背后》的文章，列举甄子丹“干预创作”“唯我独尊”的种种行为。

出品方在文中列举了自影片开拍至后期宣传，主演甄子丹不尊重编剧篡改台词、不遵守造型要求、干涉动作导演工作、干涉演员选择、删减其他演员戏份、不参与后期宣发、干预电影后期制作等“不良”行为。

出品方甚至不惜直接说《冰封侠》就是部烂片，“甄子丹成功导致成片仅有87分钟并剧情无绪、不知所云。

甄子丹随即发出长达2000字的长文逐条反驳，并表示片方这仅是在影片票房口碑双失利后的甩锅行为而已，而“官撕”的抹黑长文在发布后的4小时删掉。

对于双方的撕X，有网友因此前的“戏霸事件”而质疑甄子丹，也有网友认为这只是《冰封侠2》片方的炒作手段和卖惨营销。

虽然关于拍戏过程中，甄子丹作为主演所做的一些个人行为我们无从得知，但就片方所列举的种种也很令人怀疑。双方互撕都没有实质性的证据加以佐证，只是隔空嘴炮，事实真相扑朔迷离。

再者，就电影本身来说，从拍片到上映，五年的时间里，导演从罗永昌更换为叶伟民，想必也重拍或补拍了不少镜头片段，“87分钟的电影，15分钟的前情回顾”这种拖时间的敷衍方式说是素材不足造成的，委实难以接受。

再退一万步讲，即便演员真就如文所述，片方就真的一点补救办法都没有了？还是揣着明白装糊涂，拿钱甩锅卖惨博同情？

（评论截图来自豆瓣）

之前第一部《冰封侠》的失败，片方将原因归咎于“被公司前成员欺骗，投资巨大却质量欠佳”，而这次“锅”则甩到了主演甄子丹头上，官微手撕主演的操作实属罕见。

其实仔细想想，一个演员、一个前员工对影片造成的影响真能大到影响整部片子的质量？除了“卖惨营销”，真想不出其他的词来形容了。

近几年电影行业的“卖惨营销”和“悲情营销”屡见不鲜，通过“卖惨营销”和“悲情营销”的确能实现票房增量。

比如方励为《百鸟朝凤》的惊天一跪，虽方励被《人民日报》批评丢了文化人的尊严，但确实为《百鸟朝凤》赢得了排片。

《我不是潘金莲》上映时冯小刚怒斥万达不予排片，虽牵扯到华谊与万达的私人恩怨，但“弱势”的《我不是潘金莲》也借机圈了一波热度。

《芳华》因上映前一周突然遭遇改档，转瞬成为“弱者”一方，冯小刚也成了“敢于拍摄禁忌题材”的导演，影片话题热度随即上升，最终上映后票房突破14亿。

不难发现，这些“悲情”营销案例的成功前提都是质量过硬，无论如何卖惨如何炒作，观众都心甘情愿地买单，还能赚足一波好口碑，这叫有底气。

而一部烂片扑街本就理所当然，连影片质量都不过关，“卖惨”只会更惹人反感，用负面营销手段博取关注度的吃相实在太难看，谁给你们作妖的勇气？

没有最会作妖的，只有更会作妖的，朋友们可要睁大眼睛瞧仔细了，任何不以内容为重点宣传的影片都是在耍流氓！

 

标签： 国产(431) 甄子丹(683) 冰封侠(3)
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