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《群尸玩过界》：超重口味经典丧尸片（大量截图）

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2018-1-28 22:54:23

1992年恐怖片。恶心、反胃、重口味，是这部电影的标签。吃脓液、蠕动的大肠偷袭人、丧尸XXOO生出僵尸宝宝更是脑洞大开，喜爱丧尸片的影迷们不可错过这部经典。全片共用了300公斤的假血，其中在后半段的割草机场景每秒就要浪费掉近19公斤。其他部分地区的影院专门给观众提供了呕吐袋。男主带着僵尸宝宝去公园游玩的场景是后加的，原本全片拍摄完成后距离预计耗资还有4.5万纽元（约为23.3万人民币，总耗资不详），导演用这些剩下的资金拍完了该场景。

 

苏门答腊岛的一只鼠猴被运到新西兰惠灵顿动物园，被咬的人都会变成僵尸。莱诺是一个老实的小伙子，他喜欢上了一个名叫帕奎塔的漂亮姑娘。但是莱诺的母亲薇拉却反对莱诺的这个女朋友。莱诺和帕奎塔去惠灵顿动物园约会，薇拉偷偷跟着他们，没想到她却意外地被那只鼠猴咬了一下。三天后，薇拉变成了僵尸。更糟的是，护士多塔薇姿、神父多克格拉德以及所有被薇拉咬过的人都变成了僵尸。为了隐瞒这件事，莱诺把僵尸都关在房子里养了起来，一时间，事情变得越发不可收拾。

 

莱诺的舅舅列斯听说薇拉去世的消息后，前来索要遗产。莱诺看出了列斯的野心，他只好把全部的遗产交给了列斯。当晚，列斯在薇拉的家中举行了狂欢派对，帕奎塔也在其中。不料，那些僵尸全都跑了出来，他们见到派对上的人就咬。结果，派对的人们全都变成了僵尸。最后，只剩下帕奎塔和莱诺没有被咬。愤怒的莱诺不得不用割草机对付僵尸，一时间血肉横飞。杀呀杀，逃啊逃。终于消灭了僵尸们，莱诺和他的爱人也离开房屋。

 

莱诺原本不忍心杀他母亲，但她母亲是母体僵尸，最后居然变成一个庞然大物，甚至把莱诺吞进了子宫里。莱诺此前偶然发现，他母亲骗了他所有事情，明明溺死了他的父亲和父亲的情人，却欺骗莱诺说他父亲抛弃他们而离开。莱诺认识到母亲的邪恶，对母亲便不再拥有慈悲，才结束了这场僵尸闹剧。

 

 

 

 

 

 

7.5 

群尸玩过界 (1992)

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群尸玩过界/Braindead(1992)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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