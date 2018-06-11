《侏罗纪世界2》：物竞天择的困惑

前言：很久不出手写影评，一个是近些年很多事情事务，同时近来也有不太好的身边事发生。第二是能让我坐下来写点什么的时鲜电影也不多。

《侏罗纪世界2：堕落王国》是《侏罗纪公园》系列的第5部长片，也是《侏罗纪世界》三部曲的第二部。每逢三部曲的第二部，经常性的思辨、黑暗和混沌常常充斥着影片本身。如果说《侏罗纪世界1》满足了公园从建成到再次自我毁灭，从而达到了《侏罗纪公园1》的平行时空；《侏罗纪世界2》则是《侏罗纪公园2》的延伸，它将以人工形式繁衍复活的物种，活生生的抛给了那个贪婪而愚蠢的人类世界，从而引发了更加深刻，也同时更加“政治正确”的白左思辨。

我们要不要保护一个创造出来的物种群体

无论是人工智能、驯养的外星人，亦或者是复活的恐龙，他们的存在意义往往是取悦于人类，并为人类所利用为初衷。无论智商极高的AI集体，或者是张牙舞爪的远古巨兽，既然诞生就要赋予他们权力。另一种观点则认为，一旦任何威胁到了人类基本生存权，那么人类就应当在有所反击的力量之前，将这些威胁彻底消灭。

诚然，物竞天择已经是人类社会，从刀耕火种到太空时代的一种理念，从比较低阶的“人定胜天”回归到了更高级的“天人合一”，殊不知人与自然的和谐，确立在人对自身安全威胁的清除之上建立起来的。人需要养宠物但不想负担繁衍宠物的责任，于是就有了宠物绝育；人不需要人工智能可以反抗人类的所谓“暴政”，就有了对于一方极不平等的机器人三定律；人不需要任何外太空的病毒、细菌和异形类物质入侵自己的生活，于是就有了无数的隔离区和安全地带。物竞天择，无非是人类自己赋予自己的一种虚伪和做作，只因为我们有的选，便敢于在天地间保全自我。

回归影片本身，《侏罗纪公园》自电影系列诞生伊始就存在两个派系：悲天悯人的圣母环保古生物学家，和利欲熏心的商人阶层。前者以单纯研究为目的，经常在影片当中玩开笼子搅局和不负责任研究的任务。另一个阶层是比较高级的，他们的目的和手段很明确，无法控制局面无非是服从于电影剧情本身。从这个角度来说，这两个阶层没有任何区别，都是从人类自身的需要来出发，但殊不知，曾经的黑白分清的阶层，已经变成一丘之貉的下作。与此同时至今，在政治正确大行其道的如今，动物保护题材已经从虐待动物本身演变成了一场不计成本且盲目的政治运动。所谓正确，实际上是不应将这种已灭绝的物种，放归自然实现穿越；即便产生，也绝无共存的可能。

毕竟您也不希望自家后院出现了几只流着口水的暴龙，而有关部门却无动于衷的表示：我们尽力了，但谁让它是保护动物呢？所以只能委屈你了~~~您说对吧~