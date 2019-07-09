《玩具总动员4》：一定会有一个人在等我，在属于我的612星球

自打皮克斯推出《玩具总动员3》以后，就基本奠定了《玩具总动员》系列在整个好莱坞动画电影史上的特殊地位。因为在此之前，还从来没有人能够在动画电影这个题材上融入过过于深刻沉重的主题。

动画电影由于载体所限，即使是现在，也被普遍认为是拍给小孩子看的，更何况还是以小孩子的玩具作为主题的动画电影，很多人基本一看《玩具总动员》这个名字，就立马划归到给小孩子看的行列里。而这大约也是《玩具总动员》系列在国外口碑票房一路高歌猛进的同时，在国内却难以改变集体遇冷的境况的原因。

放眼整个《玩具总动员》系列，除了前两部的娱乐性质占比较多外，从《玩具总动员3》开始，皮克斯却忽然打通了任督二脉一般，在适当的保留了娱乐成分外，却独辟蹊径，借玩具为载体开始探讨爱与人生的深刻命题。

在《玩具总动员3》里，当所有的玩具被迫推入那团名叫“命运”的火焰之中时，相信很多人都会隐隐察觉出，那些顽强自救，却最终无可奈何坦然接受自己将被“命运”的大火吞噬的不仅是银幕上的玩具，更是银幕外的我们。

也正因为《玩具总动员3》的大胆深刻的尝试，让《玩具总动员3》被奉为影史上难得一见的经典。当9年前在大家的连绵不绝的泪水中落下帷幕时，很多人都以为要彻底和《玩具总动员》系列说再见。所以当《玩具总动员4》系列宣布回归之时，所有人首先冒出来的疑问就是，4要如何接上3那个看似已经完美的结尾。

对前三部玩具总动员系列来说，《玩具总动员3》那个史诗级别的结尾确实非常适合给全系列结尾。但对于3中借玩具喻人的剧情模式来说，3的结尾并不足以让整个系列完结，因为除了命运和离别，人生这回事，还充满着其他形形色色的纷纷扰扰。而这，正是《玩具总动员4》剧情的切入点。

虽然从整体剧情来说，《玩具总动员4》比之《玩具总动员3》已经大篇幅的删减了沉重煽情的部分，但观看《玩具总动员4》的过程中，却总是不自觉的让人隐隐从心底透出一股同样的悲伤和无奈。

在《玩具总动员4》中，故事的出发点又回到了作为一个玩具最根本的问题——拥有一个主人，对大部分玩具来说，这是他们衡量自身价值的唯一标尺。他们会像主角woody一样全心全意的讨好主人，哪怕主人已经对他失去了兴趣，他也会拼尽全力保护主人的新欢；或者像公爵一样，为自己没法达到主人对自己的期盼而无法释怀；甚至是看似全片反派的洋娃娃盖比，她要的也不过是想要有一个主人能爱护自己的体验，为此她整日坐在玻璃柜里，看着自己喜欢的小姑娘，一遍遍的想象着自己和她一起做喝下午茶的游戏。

《玩具总动员4》里到处都充满着爱，这些爱如此强烈，却也如此的卑微，因此反而让人觉得心酸。以woody和盖比为代表的两个角色迫切的寻找着主人对自己的爱，为此woody偏执到即使让帮助自己的朋友都陷入险境也不顾，而盖比则是甘心充当一个人人惧怕的坏人角色。woody和盖比代表的是深陷爱的泥潭无法自拔以至于迷失自我的人。于是牧羊女所代表的拯救性质的角色的出现就是顺理成章的事情。

不得不说，牧羊女是《玩具总动员4》中最出彩最浓墨重彩的一个角色。因为早早的就被主人送了人，又在古董店荒废了两三年时间，这使得牧羊女宝贝最终看透了一切而走出古董店，成为了一个流浪玩具。但在流浪的几年时间里，牧羊女天生爱自由的性格让她发挥的淋漓尽致，她带着自己的三头羊，在外面混的风生水起。

初次相聚时，说到外面那些小孩都不是彼此的主人，woody说真是太糟了，而牧羊女说的却是真是太棒了。woody因为一直拥有主人而固守着既定的价值观，但在外面广阔天地里闯荡多年的牧羊女俨然已经成长为一位独立自强的成熟女性，她可以拥有精彩的世界，是因为她早已经认清了，人，不一定非要有一个你爱的人，因为你爱的人也许并不爱你。但重要的是，你不能因此而迷失自己的本心，你要时刻清楚你自己真正的需要的是到底是什么。牧羊女在剧情中一直充当着woody人生导师的角色，所以在woody开导盖比的时候，他最终也体会到了牧羊女的想法。

除此以外，“内心的声音”是《玩具总动员4》剧情当中的一个核心价值观。在经历过前三部的讨论后，到第四部再来讨论“内心”这个概念是再合适不过的。因为只有经历过各种纷繁复杂之后，你的“内心”才会被凸显的越来越重要。

正如巴斯光年一遍遍的按着自己发声器的按钮将“内心”外化一样，其他几个主角其实也都在经历这种“内心”的内化过程。盖比娃娃因为出厂时发声盒就坏了，以致于她从来没有过拥有一个主人的体验，所以她的世界里小姑娘harmony是最完美的存在。直到她修好了发声盒真正引起了Harmony的注意时，harmony却只是简单的看了她一眼就扔在了盒子里。这种极度的心理落差改变了盖比娃娃对于爱的认识，所以在woody和牧羊女的帮助下，盖比娃娃最终还是找到了那个她命定的主人，幸福的躺在主人的肩头走了。

而woody也在经历了营救叉叉和帮助盖比之后，完成自己内心的探索之旅。之前的woody一心想的只有自己的主人，虽然主人已经对他忘却许久；现在的他明白了，他作为玩具的使命已经完成了，主人会长大，而他也到了去追寻属于自己的一片风景的时候。

也许就如影片中呈现的那样，爱，不是徒劳的固守。爱是因为互相珍惜才有意义，当你付出的爱没有回应时，你应该要果断的放弃，因为也许在某个不起眼的转角里，你就会遇见真正属于你们两个的爱。正如盖比娃娃和新主人，以及woody和牧羊女。

当最后woody和一众好朋友挥手告别的时候，你很难不感慨，一个时代就这样结束了，就像你原本以为永远会守在一起的好基友woody和巴斯光年，也终于迎来了分离的一刻。

以后会怎么样，他们还会相遇吗？谁都不知道。

但此刻我们都明白，他们已经各自找到属于自己的前方，正如影片结尾，woody和牧羊女站在旋转木马的顶上，眼前是一片灯光璀璨的嘉年华盛会。