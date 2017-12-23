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你现在的位置：首页>>群组>>Crazy Film Fan>>看圈钱的《心理罪之城市之光》如何展示ppt

看圈钱的《心理罪之城市之光》如何展示ppt

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2017-12-23 13:46:33

（首发于 独狼映画）


  雷米的原著《心理罪》四部曲，第四部《城市之光》可看性极强。不仅仅有前几部里反复出现的连环杀人案，凶手阴暗的心理形成过程，更贴近当下社会生活——校园虐童、抛弃老人、无良审判、舆论双刃剑等等。

  原著中，有完整细致的破案过程，丰满生动的人物形象，犀利深邃的社会和人性探讨。
  
  可到了电影里，全部凌乱了......

 

 过快的节奏，粗糙的案情。

 

 前三个案子——虐童教师失血案、不孝儿“子宫”溺水案、缺德居民火烧案，被一个接一个仓促抛出，每个案件截取凶手的几个动作，被害人的几声惨叫，便在过分渲染的特效中结束，观众眼花缭乱的同时，连基本的案情都尚未完全明白，更别说展示凶手的阴鸷，被害人临死的恐惧，和凶杀仪式感的森森入骨。


 

  倒更像是原著的PPT展示

  

  而这种片段式断裂的展示竟然贯穿始终。

 

  伴之以案情的粗糙。例如，虐童教师失血案中，原著中，教师一味追逐成绩和面子，置学生的身心健康于不顾，这才酿成了学生跳楼惨案。而影片中仅仅表现为教师的一次寻常发火，随即导致学生跳楼未免太牵强。

 

  又如，原著中，凶手是主角方木毫不相干的人，只是机缘凑巧有交集，这已经戏剧化了。谁知电影直接将凶手设定为方木的大学同学，而方木对老同学的怀疑又缺乏必要的过程。

 

  如此比比皆是。

 

  浮夸的演绎，标签化的人物。

 

  原著中的方木之所以为大家喜爱，是因为他的沉稳、内敛和敏感。他眼神锐利，思想深邃，感情隐忍，内心敏感。太多不堪回首的往事，使他身上有一种沧桑和透亮的气质。

 


  而邓超版方木，完全颠覆了原著的形象，他狂热、躁动、自傲。这个形象如今遍布于大陆电影，方木被平庸化了......

 

  而《城市之光》中另一个重要的人物，米楠，她不仅是方木的搭档和红颜知己，她更是一位优秀的足迹鉴定专家，在破案上有巨大的作用。可这个举足轻重的角色却被电影化为可有可无的花瓶——并且仍由刘诗诗来演。

 

  刘诗诗版米楠，除了傻白甜就是淌眼泪。和方木生硬而尴尬的搞笑桥段像是导演生生插进去的，和方木的感情戏好似凭空出现。原著中，米楠悄悄将影子靠在方木身上，此中的温暖和隐忍被硬生生改成了无厘头的搞笑！

 


  不尊重群众是讲不好社会问题的。

 

  群众的眼睛是雪亮的，在信息量过载的当下，群众的辨别能力并未退化，反之在日益进步。可惜电影仍以陈旧视野，将群众标签化。

 

在凶手“城市之光”以惩恶扬善的侠义形象出现在网络上时，电影将群众描绘成了毫无思考能力的单细胞生物。一边倒的支持，无知的看客嘴脸，完全抛弃了群众尚有的思维能力。


 

诚然，电影要表现社会问题的根源在于不完善的体制和群众的从众性，但标签化的展示只能说明电影视角的不客观，当然难以触及社会和人性的深层问题。

 

给群众贴上“无知”“从众”“人人皆是凶手”的标签，是为迎合主流口味，但同时极端不尊重现实，这部电影的草率和商业化之严重可见一斑。

 

难道你不曾质疑过某些新闻，不曾是辟谣队伍里的一员，不曾为了弘扬正能量奔走？我们绝不是电影中那群行尸走肉呀！

 

至此，社会问题这唯一亮点也被破坏殆尽，呜呼哀哉！

标签： 中国电影(649) 社会现实(53)

6.6 

心理罪之城市之光 (2017)

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心理罪之城市之光/The Liquidator(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3652878/blog/8025973/
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如果可以，我想做回边缘人~

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