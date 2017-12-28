《机器之血》：再这么转型 成龙大哥晚节不保啊！

导演: 张立嘉

主演: 成龙 / 罗志祥 / 欧阳娜娜 / 夏侯云姗 / 卡兰·马尔韦





尽管又是一部成龙主演的电影，却依旧不是成龙电影，或许成龙已经没有精力再拍真正的成龙电影了，或许那么让人刺激让人激动的成龙也不能逃过时间的磨砺，在大银幕上也有英雄迟暮的夕阳，背影中我们都认得出就是成龙没错，只是没有记忆中的高大了。





其实，这样一部科幻题材的电影实在不怎么适合成龙，我总觉得无论是形象上还是印象中成龙和科幻都不怎么搭得上边儿，或许是拳脚见长的成龙电影与科幻题材的枪林弹雨很难搭配，就像本片中动作设计几乎毫无用武之地，今年两部成龙电影《英伦对决》突出文戏，这部《机器之血》又科幻为主，说成龙是转型，或许更多还是无奈受到年龄的限制，毕竟不能再如年轻时上蹿下跳拼死玩命了，只是电影质量随着没有功夫喜剧的元素每况愈下有些令人不忍直视，成龙的转型若能以《新宿事件》为标杆，在电影质量上追求更佳才能真正获得观众的认可。





仅今年似乎没有看到成龙电影有什么闪光之作，说实话每年两部的产量算得上高产，只是无论是好莱坞制作还是大陆、港台导演掌镜都没能拍出更好的成龙电影，本片所谓的科幻题材实在有些粗制滥造，核心还是老套并且不清不楚的一通追跑打闹让观众也就是看个热闹。整部电影没有任何精彩之处，动作戏份也只能说是退步，成龙对于新人导演和演员的提拔实在有些胡闹，好像是在透支自己的名声，不管不顾的让这些人借着自己的声望出名一样，莫名其妙的在这些电影中打上的成龙的标签，自然而然就会收到关注，可口碑一再触底不知道还能透支到何时。





罗志祥、欧阳娜娜的加盟直接拉低了观众对于本片的期待，除了流量对于电影本身可能并没有什么意义，至于其他不知名的演员大概对于观众也没有什么号召力，但总体作品都没有什么拿得出手的，夏侯云姗之前作品豆瓣评分没有超过6分的，至于导演更是2012年拍过一部房祖名主演的没听说过的4.9分电影，实在不明白这些人为什么会得到成龙大哥的青睐，这样的班底拍出《机器之血》这样的作品似乎也是理所应当的。