网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>Crazy Film Fan>>《机器之血》：再这么转型 成龙大哥晚节不保啊！

《机器之血》：再这么转型 成龙大哥晚节不保啊！

加入收藏

2017-12-28 19:37:26

导演: 张立嘉
主演: 成龙 / 罗志祥 / 欧阳娜娜 / 夏侯云姗 / 卡兰·马尔韦

尽管又是一部成龙主演的电影，却依旧不是成龙电影，或许成龙已经没有精力再拍真正的成龙电影了，或许那么让人刺激让人激动的成龙也不能逃过时间的磨砺，在大银幕上也有英雄迟暮的夕阳，背影中我们都认得出就是成龙没错，只是没有记忆中的高大了。

其实，这样一部科幻题材的电影实在不怎么适合成龙，我总觉得无论是形象上还是印象中成龙和科幻都不怎么搭得上边儿，或许是拳脚见长的成龙电影与科幻题材的枪林弹雨很难搭配，就像本片中动作设计几乎毫无用武之地，今年两部成龙电影《英伦对决》突出文戏，这部《机器之血》又科幻为主，说成龙是转型，或许更多还是无奈受到年龄的限制，毕竟不能再如年轻时上蹿下跳拼死玩命了，只是电影质量随着没有功夫喜剧的元素每况愈下有些令人不忍直视，成龙的转型若能以《新宿事件》为标杆，在电影质量上追求更佳才能真正获得观众的认可。

仅今年似乎没有看到成龙电影有什么闪光之作，说实话每年两部的产量算得上高产，只是无论是好莱坞制作还是大陆、港台导演掌镜都没能拍出更好的成龙电影，本片所谓的科幻题材实在有些粗制滥造，核心还是老套并且不清不楚的一通追跑打闹让观众也就是看个热闹。整部电影没有任何精彩之处，动作戏份也只能说是退步，成龙对于新人导演和演员的提拔实在有些胡闹，好像是在透支自己的名声，不管不顾的让这些人借着自己的声望出名一样，莫名其妙的在这些电影中打上的成龙的标签，自然而然就会收到关注，可口碑一再触底不知道还能透支到何时。

罗志祥、欧阳娜娜的加盟直接拉低了观众对于本片的期待，除了流量对于电影本身可能并没有什么意义，至于其他不知名的演员大概对于观众也没有什么号召力，但总体作品都没有什么拿得出手的，夏侯云姗之前作品豆瓣评分没有超过6分的，至于导演更是2012年拍过一部房祖名主演的没听说过的4.9分电影，实在不明白这些人为什么会得到成龙大哥的青睐，这样的班底拍出《机器之血》这样的作品似乎也是理所应当的。

6.1 

机器之血 (2017)

影评(15)

收藏(374)

机器之血/Bleeding Steel(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1028088/blog/8026539/
--------------------
文字爱好者，所有作品系原创，媒体转载或约稿请发邮件至27760706@qq.com交流（加好友请注明~）

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
Crazy Film Fan 20330

RSS订阅

Crazy Film Fan

411663名成员3360个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:13分

 