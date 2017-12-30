《军舰岛》：不得不提主旋律 可主旋律并没有错

导演: 柳昇完

主演: 黄晸玟 / 苏志燮 / 宋仲基 / 李贞贤 / 李璟荣





这些年看来不少韩国主旋律的电影，颇有些意识形态的灌输，都快被韩国电影洗脑了。历史题材或是说历史问题在韩国电影人手中被改编得精彩十足，至少就电影来说苦难、悲壮、感动的情感饱满，剧情流畅，那怕是明显的煽情痕迹至少不会令观众厌烦和出戏，题材上的主旋律给电影定下了基调，但能被韩国之外的观众接受，《军舰岛》等韩国主旋律大片无疑是成功的。





这段历史或许并不为更多的人知道，在二战的风起云涌之中也只能算得上是一个碎片，作为每个人的苦难都是应该值得铭记的，而人性的共通之处就在于能感同身受的共鸣。客观来看，本片套路明显，在大历史之下的个体显得渺小，主线是父女亲情的戏码，支线是说不出口的爱情，在被压榨和虐待中挣扎着生活，这其中各种人物都呈现出一种脸谱化在影片中出现，或许客观来看功能性大于真实性，这种功能性处理得十分得体，至少在影片中是恰当并合理的，在影片中并不觉得貌合神离，即便是正邪和善恶之间有明显的分水岭，也没有让泾渭分明成为影片单调的弊端，导演的处理和把握很精准，少一分则轻描淡写，多一分则虚情假意。





电影在情感上下足文章，让一切的行为有了合理的情感基础，无论是亲情、友情、爱情在极端的环境中就如同沙漠中的绿植一样鲜艳并珍贵，观众的感情始终跟随着影片和人物起伏，最后的爆发拿捏得也很准确，就像是在给观众一个交代，那怕那么理所应当或众所周知却也是观众所需要的结果，导演满足了观众，毕竟这是一部主旋律的商业大片，不必那种深刻的剖析或深省。





本片在情绪上的把握是最值得称赞之处，整部电影更多的是在表达一种悲悯，而非渲染民族仇恨，当然我相信影片肯定会引起民族上的对立情绪，但是导演首先没有过分丑化日本人，并且在韩国人中也设置了反派形象，而且许多细节上的表现并非是每个韩国都表现出那种伟大光荣正确，出于人性的考量或许更多的成为了人物的行为的出发点，无论是非都至少让观众可以理解，如此即便是配角也变得扎实可信，在艺术的表达上可信永远比真实更重要，所以在看到剑拔弩张和针锋相对时观众心中有一种悲伤，悲伤的情感能压倒仇恨的情绪，本片在主旋律电影的基调上有所突破之处就在于此。





《军舰岛》的局限在于主旋律的基调，但主旋律并没有错，它不能向着更伟大的电影的境界迈进，将能做的做到精致是本片给观众的最好的交代。