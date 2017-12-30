网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>Crazy Film Fan>>《军舰岛》：不得不提主旋律 可主旋律并没有错

《军舰岛》：不得不提主旋律 可主旋律并没有错

加入收藏

2017-12-30 12:10:29

导演: 柳昇完
主演: 黄晸玟 / 苏志燮 / 宋仲基 / 李贞贤 / 李璟荣

这些年看来不少韩国主旋律的电影，颇有些意识形态的灌输，都快被韩国电影洗脑了。历史题材或是说历史问题在韩国电影人手中被改编得精彩十足，至少就电影来说苦难、悲壮、感动的情感饱满，剧情流畅，那怕是明显的煽情痕迹至少不会令观众厌烦和出戏，题材上的主旋律给电影定下了基调，但能被韩国之外的观众接受，《军舰岛》等韩国主旋律大片无疑是成功的。

这段历史或许并不为更多的人知道，在二战的风起云涌之中也只能算得上是一个碎片，作为每个人的苦难都是应该值得铭记的，而人性的共通之处就在于能感同身受的共鸣。客观来看，本片套路明显，在大历史之下的个体显得渺小，主线是父女亲情的戏码，支线是说不出口的爱情，在被压榨和虐待中挣扎着生活，这其中各种人物都呈现出一种脸谱化在影片中出现，或许客观来看功能性大于真实性，这种功能性处理得十分得体，至少在影片中是恰当并合理的，在影片中并不觉得貌合神离，即便是正邪和善恶之间有明显的分水岭，也没有让泾渭分明成为影片单调的弊端，导演的处理和把握很精准，少一分则轻描淡写，多一分则虚情假意。

电影在情感上下足文章，让一切的行为有了合理的情感基础，无论是亲情、友情、爱情在极端的环境中就如同沙漠中的绿植一样鲜艳并珍贵，观众的感情始终跟随着影片和人物起伏，最后的爆发拿捏得也很准确，就像是在给观众一个交代，那怕那么理所应当或众所周知却也是观众所需要的结果，导演满足了观众，毕竟这是一部主旋律的商业大片，不必那种深刻的剖析或深省。

本片在情绪上的把握是最值得称赞之处，整部电影更多的是在表达一种悲悯，而非渲染民族仇恨，当然我相信影片肯定会引起民族上的对立情绪，但是导演首先没有过分丑化日本人，并且在韩国人中也设置了反派形象，而且许多细节上的表现并非是每个韩国都表现出那种伟大光荣正确，出于人性的考量或许更多的成为了人物的行为的出发点，无论是非都至少让观众可以理解，如此即便是配角也变得扎实可信，在艺术的表达上可信永远比真实更重要，所以在看到剑拔弩张和针锋相对时观众心中有一种悲伤，悲伤的情感能压倒仇恨的情绪，本片在主旋律电影的基调上有所突破之处就在于此。

《军舰岛》的局限在于主旋律的基调，但主旋律并没有错，它不能向着更伟大的电影的境界迈进，将能做的做到精致是本片给观众的最好的交代。

7.6 

军舰岛 (2017)

影评(10)

收藏(243)

军舰岛/The Battleship Island(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1028088/blog/8026708/
--------------------
文字爱好者，所有作品系原创，媒体转载或约稿请发邮件至27760706@qq.com交流（加好友请注明~）

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
Crazy Film Fan 20330

RSS订阅

Crazy Film Fan

411665名成员3361个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 