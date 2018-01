【系列补完计划】《逃离猩球》：来自地球的宇航「猿」

随着超级核弹的爆炸,地球彻底化为乌有。按理说,《失陷猩球》的结尾方式已然足够圆满,似乎杜绝了故事进一步发展的可能。不过,对于电影公司而言,一千多万美元的票房盈利和前两部积攒下的口碑让他们仍然想把这个系列继续下去。于是,20世纪福克斯发扬了勤勉催命的传统,仅仅花了六个星期便完成了拍摄工作,在《失陷猩球》上映后的第二年推出了该系列的第三部——《逃离猩球》 工期如此之短,主要还是因为预算不多,从上一部的300万压缩到了250万。受此影响,用于化妆的成本也大幅降低,前两部中众多的人猿角色到了这一部里就剩下了三个,而且其中一个在开场不久就领了便当。然而,《逃离猩球》并没有因仓促赶工而沦为豆腐渣工程,虽然特效场面几乎没有,却反而返璞归真,从第一部的震撼和第二部的诡异氛围里回归到了朴素的人性思辨之中。

历经了前两部在未来「猩球」的故事线,在这一部终于回到了现实,猿族夫妇科尼利厄斯博士和吉拉博士等三人乘坐宇宙飞船经过时间旅行穿越到了1973年的地球。与第一部中泰勒等人降落在「猩球」后引发的骚动一样,当三位宇航「猿」摘下头盔时,人类也同样表现出了极大的震惊。在此意义上来说,《逃离猩球》就好比是颠倒版的《人猿星球》,只不过宾主双方互换了位置。 当然,与泰勒在「猩球」所遭受的非人待遇不同,科尼利厄斯博士夫妇在地球经历了一个从好奇到敌意的过程。刚到美国时,政界、学界、乃至普罗大众对这两个会说话且拥有超高智能的人猿表现出了极大的兴趣。它们被人们待若上宾,还被安排试穿新衣、到处参观,其中的女性(雌性)人猿吉拉博士甚至到女性俱乐部发表了演讲,上镜率堪比现在的网红。

然而好景不长,奥托·哈斯莱茵博士对吉拉无意中透露出的人类的未来开始了刨根问底。虽然美国总统并不支持哈斯莱茵博士的主张,但他仍然私自主持了对人猿夫妇的监禁与审问,想尽一切办法试图撬开它们的嘴。当他进一步得知人类是如何一步步走向没落、猿族是如何一步步成为地球新的主宰时,便开始密谋杀死科尼利厄斯和吉拉以绝后患。尽管也有两位好心的人类博士斯蒂芬妮·布兰顿和刘易斯·迪克森尽力在帮助和保护它俩,但最终还是没能逃脱惨遭杀害的悲剧。 万幸的是,人猿夫妇刚刚降生的孩子米洛被暗中保护了起来,并交由一个马戏团团长收养。日后,米洛更名为「凯撒」,而《猩球崛起》中的猿族领袖凯撒便是为了致敬这一角色而命名的。与前两部不同的是,片尾的小米洛显然是留给后续故事的小尾巴,抛出了故事的发展走向,使得环形时间线得以确立。《逃离猩球》是一部想象力和现实感并存的影片,弥漫着一种难以名状的宿命悖论,曾经在未来帮助过人类的人猿夫妇却在如今的人类世界遭到虐杀。这里,作祟的不仅是「非我族类,其心必异」的本能恐惧,更有人类披着文明的外衣,但又干着为达目的不择手段的卑劣行径,可见第一部中猿族对人类的认识与担忧是多么地正确而明智。 ♑



标签: 科幻(3082) 人猿星球(32)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain