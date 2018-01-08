《母亲!》：破损的八音盒 五音不全与嘶声裂肺

导演: 达伦·阿伦诺夫斯基 编剧: 达伦·阿伦诺夫斯基

主演: 詹妮弗·劳伦斯 / 哈维尔·巴登 / 艾德·哈里斯 / 米歇尔·菲佛 / 布莱恩·格里森





在这个不怎么复杂的故事中似乎包含着让人很难以把握的一种情感的脉络，更重要的是导演没有过多的解释情节的原因，甚至许多内容既没有前因也不见后果，突然的发生突然的戛然而止，所以观众所谓的很多的不理解大概也就来自于导演这种非常主观的表达。





在很大的程度上，可以将本片看作是女主角的第一视角，因为很多事情她也始终无法弄清，好像在迎来送往的那些不速之客中得到、失去、再得到、再失去直到最后的毁灭，这并非是一场事先张扬的命案，而是看来毫无征兆的预谋，至少在第一个流血事件的突发时，这一切的蹊跷和放肆来得都太措手不及，然而就在观众以为将是一场阴谋而真相大白的时候，却更多的人来到这个房间，而女主角的崩溃和大喊让这一切突然的无疾而终，似乎无论如何只要能结束这一切就好，那时至于原因已经不怎么重要。





故事来到第二个段落，是一种混乱的加剧，变本加厉无法控制。男主角的成功吸引来的读者再次成为了这个家庭的不速之客，之后成为盲目的崇拜甚至是邪教的仪式，那种不可控的趋势似乎更多的是一种人为所要操纵的目的，只是作为观众是一种对于故事本身的不适应和对于表达方式的陌生，使得难以把握整部电影的用意，当然其实达伦·阿伦诺夫斯基的勇猛也不是从这部电影才开始的，只是《母亲》这部电影似乎在击碎一些人性中很脆弱的东西，往往因为柔软而不轻易碰触，即便接触也是温柔的抚摸，而达伦·阿伦诺夫斯基似乎是在撕裂、在击打，很大程度上来看本片是暴力的，尽管并不血腥，可总是让观众揪心、害怕看到一些不愿意看到的东西。因此，很多评论所说的“引起观众不适”、“很不舒服的一部电影”等等，在我看来就是这些原因造成的。





影片的房子和那颗宝石显然是有非常强烈的隐喻和象征意味的，只是一时很难找到最合理的答案，有些牵强附会一闪而过，也并没有从影片中找到蛛丝马迹，或许不明白就因为没搞清楚导演要用这两者表达什么，或许能搞清楚本片中的象征或许就理解了本片的主旨。





在观影过程中，很是觉得本片非常的悬疑，尤其是在第一个段落中，那种莫名其妙又疑神疑鬼之间的心情拿捏的非常准确，那种小心翼翼的害怕叫人在思考之外多了三分的紧张，个人认为导演在本片营造出的悬疑的气氛是电影吸引观众走进这个故事的关键，之后这种氛围便一点点的转变成了诡异与邪恶，爱与被爱似乎是这部电影的主题，而无私与自私好像是动机，死与生则是结果，善与恶成为矛盾。电影很极端、很另类的表达，再加上这个容易让人想得温馨的片名，似乎从头开始，达伦·阿伦诺夫斯基就没想让观众舒舒服服得看完这部影片。