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《目击者之追凶》：最恐怖的就是欺骗的代价

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2018-1-10 15:57:50

导演: 程伟豪
主演: 庄凯勋 / 许玮甯 / 柯佳嬿 / 李铭顺 / 李淳

估计很多观众都猜到了影片最后小齐给各位记者讲的那个冷笑话，“千万别看最后一页”的忠告和好奇害死猫的后果往往就是这么相辅相成的，电影从一个9年前的车祸衍生出了一段非常离奇的罗生门，以至于9年后的结局也是在罗生门的圈套里让观众“不明真相”，其实我们都知道真相就在“最后一页”，可是否愿意付出生死的代价来满足自己的良心、好奇心？归根到底还是一种自己的选择，这选择背后都是自私，而谎言不能解开的原因是因为人人都有罪。

悬疑片作为类型很难有突破，毕竟种种悬念的设计营造，讲述手法的正叙、倒叙、插叙，还有推理解开悬念的过程等等，似乎已经在多年来的文学、影视作品中玩得山穷水尽，基本上没有什么创新的余地了。可悬疑片又最经常有惊喜之作，首先是观众最喜欢这种类型的作品，因为各种元素都能在悬疑片中混搭，而且尽管难有手法上的开天辟地，可至少在合理的排列组合运用之下，总能出现意想不到的化学反应，本片就是如此，《目击者之追凶》让人看得紧张，是导演对于电影语言的最成功的运用，说白了就是表达方式成就了故事本身，或许同一个故事有很多的角度和叙事方式，可导演刚巧选择了最佳的一种，所以本片出类拔萃。

本片是华语悬疑片罕见的完成度颇高的作品之一，在一连串的反转之下居然没有跳脱剧情，而是一步步的逼近真相又悬念重生，导演所营造出来的氛围叫人沉浸在影片之中，故事从开始就围绕着车祸事件本身层层递进，并没有小题大做甚至故弄玄虚，甚至连绑架案这一条线索导演处理得也非常克制，作为这场车祸本身而已，绑架案只是三条线索之一，不能让其喧宾夺主。车祸被害者一边是绑架罪犯，车祸肇事者一遍是酒驾逃逸，而目击者则又是逃逸者的下属直到9年后才觉得有问题，这件事能拖9年也是合理，被害者都不追究而隐姓埋名了，肇事者更巴不得息事宁人，没想到的是9年后目击者挑起了事端，迁出了背后的种种。

其实在这个故事之中，9年后依旧没有真相，甚至也没有正义，最重要的是在这个事件之中没有人需要正义，所以罪恶就一直被谎言包裹着，而目击者小齐对事情的关注看似是自己买二手车被坑的原因，其实是他拿走了赃款良心的不安，他以为自己可以救赎，但没想到的是罪恶的旋涡使他更为堕落，那种悲哀的人性在影片中让他惴惴不安的，犹豫和挣扎也不过就是自己的筹码，电影的结局多少应该算是黑暗的，却很现实并有力度。

6.9 

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