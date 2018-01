《正义联盟：两个地球的危机》：来自星星的另一个我

从出生到现在,多重宇宙(平行宇宙)理论恐怕是我听过的最最离奇、最最大胆的设想。试想有一个世界中的我发动了世界大战、另一个世界中的我成为了世界冠军、还有一个世界中的我娶了苍老师……不管是好是坏,仅仅是那么多可能性就已足够让人浮想联翩。 对于多重宇宙理论,作为普通人的我们可能了解的并不多,单是理论的种类便已达到了九种之多,有些浅显易懂、有些艰僻晦涩。讽刺的是,当年奥地利物理学家薛定谔用来反驳哥本哈根派关于量子叠加态而进行的试验并未实现其预期效果,反而使「薛定谔的猫」变成了量子理论最流行的大众文化符号。 或许穷极人类的未来也无法确定多重宇宙是否真的存在,亦永远无法和来自星星的另一个「我」取得联系,然而影视作品却给了我们体验这种经历的机会。美漫可能是将此理论玩得最为娴熟的一个类型,无论是DC还是漫威通过「多重宇宙」的设定把超级英雄的故事线扩张了N倍,同时又增加了销量,可谓一举两得。比如漫威的多重宇宙中,有数十个不同的钢铁侠和蜘蛛侠,甚至在Earth-8311的故事中蜘蛛侠居然是一只猪仔。

这方面,DC也不遑多让。在具有里程碑性质的大事件「无限地球危机」之后,DC官方有着多达52个平行宇宙。《正义联盟:两个地球的危机》讲述的正是发生在主世界和另一个平行宇宙「地球3」之间的故事。在影片的设定中,地球3是个与主世界完全颠倒的世界——哥伦布发现的是欧洲大陆,英国赢得了独立战争,林肯不是总统而是行刺总统的杀手…… 同样,主世界中的超级英雄和反派们到了地球3上也互换了位置,莱克斯·卢瑟和小丑成了打击犯罪的英雄,而超人、蝙蝠侠以及神奇女侠等人却成了坏蛋。这里没有「正义联盟」,取而代之的是「犯罪辛迪加」。在这个组织里,与超人相对应的「超霸」、与蝙蝠侠相对应的「夜枭」、与神奇女侠相对应的「超女王」、与闪电侠相对应的「强尼快客」、与绿灯侠相对应的「神力戒」等等反派联手企图成为那个世界的主宰。

收到地球3上卢瑟的求援后,主世界的「正义联盟」来到地球3帮助捍卫此地的和平。有趣的是,和「正义联盟」一样,虽然「犯罪辛迪加」的首领看似是最为强大的超霸,但戏份最多的角色仍是对应蝙蝠侠的夜枭。跟其他成员一心想着权力不同,夜枭有着强烈的虚无主义倾向,成为地球3的主宰实在太Low了,他不但计划推翻超霸,还有更伟大的目标。 在夜枭看来,人类的自由意志是这个世界混乱的根源,每一个不同选择就会诞生两个平行宇宙,亿万的不同的选择就会造就亿万个宇宙。于是,他制造了终极武器Q.E.D炸弹,并搜寻到了所有平行宇宙的起源(原初地球),只要炸毁了这个地球,曾经存在过的以及未来将要出现的人类便将不复存在。这个逻辑与漫威中奥创期望以抹除所有人类的方式取得世界和平有着异曲同工之处,甚至更加决绝而彻底。 当然,「正义联盟」绝不会让这样的阴谋得逞,最终还是蝙蝠侠战胜了另一个版本的自我,挽救了无数个平行宇宙。《正义联盟:两个地球的危机》本身无甚特别出彩的地方,却又一次勾起了我对多重宇宙的好奇,或许「弦论」、「量子力学」、「宇宙微波辐射背景」这些对于吾辈非专业人士而言太过深奥,不过遥想一下来自星星的另一个我却未尝不是一件惬意的事。 ♑



