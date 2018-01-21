《我是杀人犯》：假凶手和真凶手的对话

导演: 马切伊·佩普日察 编剧: 马切伊·佩普日察

主演: 米洛斯拉夫·哈尼斯泽斯基 / 阿尔卡迪乌什·雅库比克 / 阿伽塔·库莱沙 / 马格达莱纳·珀拉斯佳





在波兰社会主义时期阴霾的天空下，似乎所有人都逃不开焦躁，尤其是刚刚被任命为调查组长的年轻警官，似乎从一开始他就认识到了这不是一桩好差事，一支支的香烟和不知如何是好的表情让他的焦虑显而易见，尤其无论是面对领导还是下属都好像没有底气的语气更显示出他的患得患失。





故事从一桩杀人案开始，死者是工党书记的侄女，而且是连环杀人案，杀手挑衅的给警察写信扬言要在民主波兰成立30周年时杀死30人，这无疑是社会主义的一种耻辱，两年没能破案甚至一点儿线索都没有让警察焦头烂额，所以在一系列的追凶无果甚至毫无头绪的侦查之后，警官变得更为焦虑，抓住了唯一的一根救命稻草，便先入为主的将他视为真凶。





焦虑继续在蔓延，并没有因为“凶手落网”而得到丝毫的好转，甚至因怀疑和证据上的纰漏，影片从悬疑的氛围中解脱出来，可是主角却陷入另一个困境，他的自我怀疑和骑虎难下令这个局面支离破碎，他得到的褒奖就好像是在和魔鬼做交易的浮士德，他挣扎着走到了人性的边缘，被裹挟着无法回头，他想过失去得到的一切似乎也无法弥补这个错误，所以他觉得这不是自己的错误，至少不仅仅是自己的错误，他也想补偿那个杀人犯，可显然并不能因此而心安理得，影片从一个悬疑的杀人案抛出了这个道德的困境，是本片后半程精彩和惊喜之处。





其实颇具讽刺的是在影片之中，“凶手”是假凶手而"警官"反而是杀人的凶手，两个人在影片的后半段有很对对手戏，在这些场面之中“凶手”的泰然自若和“警官”焦躁不安形成了一种非常反差的对比，本片在这些一来二去的推进之中将深意推高了一个层次，而且个人认为此处的精彩甚于侦破案件本身。





《我是杀人犯》片名直指警官，在这里我们找到的不是一个案件的真想，而是一种人性的结局，电影结尾也没有给出一个明确的答案，但导演也没有故弄玄虚，尽管来信可以伪造，但威斯拉·卡利奇想必还是被冤枉的，在这个结论上无需太苛刻，至少在这个完成的故事之中讨论的余地并不太大。





影片紧凑的节奏一直在逼迫着观众，焦虑的情绪引出一种压抑感再加之配乐所传达出来的急促，电影就想一条不归路，主角根本就是在随波逐流，似乎应该对他抱有几分同情，可当成功后的那种嘴脸实在又不怎么让人喜欢的起来，只是最后在法庭上他的羞愧难当最人性最后的界限，尽管威斯拉·卡利奇还是走向了断头台，而他还是一个英雄，或许报应会接踵而至，可至此为止已经不再重要，毕竟威斯拉·卡利奇将死。



