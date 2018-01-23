《神秘巨星》：梦想和现实就差一个印度的封建思想

导演: 阿德瓦·香登 编剧: 阿德瓦·香登

主演: 塞伊拉·沃西 / 梅·维贾 / 阿米尔·汗 / 拉杰·阿晶

阿米尔·汗即便饰演一个讨厌的角色也令人讨厌不起来，似乎他就是有如此的魅力，大概是太多好作品的印象令观众根深蒂固了，当然，我相信谁都知道这个人物、这个故事都会走到一个理所应当的结局，可当这个结局到来的时候，我们还是为影片的情绪所感染并感动，其实阿米尔·汗的电影都不乏套路的痕迹，可观众依然一遍遍的观看一次次的买账，因为还是一种真诚，这种真诚是最动人的。

从《摔跤吧！爸爸》到《神秘巨星》，都是对男权社会的批判，阿米尔·汗从亲自饰演一个父亲到成为本片中的旁观者，提供了一个新的角度，那怕在相同的题材之下，这种对于社会现状的批判是更有力度和分量的，一些观众觉得是一种重复，可这种重复是一种递进。

阿米尔·汗的电影最好的诠释了娱乐化工业对于社会的影响，他是一个艺人，他没有充当社会学家或者革命分子的身份，他始终在做一名演员，把电影拍得让全世界人喜欢。在此基础上，他放大了印度的社会问题，希望能引起人们的思考，他可能会影响一些人、当然另一些人也会无动于衷，但他能做的就是让电影最大的传播出去，而其他的影响不是他的责任。

如今，阿米尔·汗显然已经成为了印度电影的标签，至少对于中国观众而言，他的作品从《三傻》时隔两年上映、《我的个神啊》时隔半年上映、《摔跤吧！爸爸》时隔5个月，到这部《神秘巨星》与印度本土上映只有两个月的差距来看，阿米尔·汗已经在中国颇有市场，不仅观众迫不及待的希望看到他的新作，连发行方也不再犹犹豫豫省得网上资源满天没人再进电影院，《神秘巨星》票房已经破2亿人民币，口碑也还在持续发酵，本片或许能取得与《摔跤吧！爸爸》旗鼓相当的成绩。

但就电影本身来看，个人认为本片不如《摔跤吧！爸爸》，尤其是在当电影结束在梦想而非现实之上时，感觉力度稍稍有些不足，在之前的阿米尔·汗的电影中，他都最大限度的满足了观众的期待，而本片离开了家庭的母亲和孩子之后的生活，或者父亲的下场都可以大做文章，尽管台词也交代了“先不管以后”，可观众更希望看到的是更有力量的后果。

或许，我们从阿米尔·汗的电影中看到了许多印度社会的问题，从而反观我们中国社会的进步或不足之外，我们中国电影本身的不足也该被重视了。阿米尔·汗的电影绝非先进、先锋的作品，甚至他也是某种意义上最大程度的迎合着观众，但他是有社会责任感并且能用非常娱乐化的手法表达尖锐的社会问题，他的批判、他的讽刺都令观众心满意足。