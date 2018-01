《疯狂的麦克斯：狂暴之路》：新时代的末世废土

1979年,一个悉尼医生用40万澳元打造了一部票房过亿的商业奇迹,这部名叫《疯狂的麦克斯》的电影不仅保持了20年「世界最具性价比电影」的称号,还成功作为澳洲新浪潮电影的代表打开了国际市场,甚至创造了一种叫做「废土电影」的亚类型B级片。无论对于导演乔治·米勒还是主演梅尔·吉布森而言,没有《疯狂的麦克斯》就没有他们的今天。

乔治·米勒早已功成名就,系列三部曲影响了诸如詹姆斯·卡梅隆等业界大拿,而且故事似乎也已画上句号,连导演自己都承认不想再回到那个废土世界,照理说一切都该尘埃落定。但有时候执念来了谁也挡不住,当初的年轻人已然成了七旬老叟,没想到创作的激情却说来就来,世界经济的低迷和澳洲的水资源危机触发了老爷子新的灵感。

不过,拍续集向来是桩吃力不讨好的事。对米勒来说,怎么讲故事只是一方面,更困难的事情在于《疯狂的麦克斯:狂暴之路》漫长的制作周期。先是遇上了911恐袭事件,美元狂跌,剧组成本暴涨,无奈的米勒只得先去拍了两部《快乐的大脚》。接着项目被福斯砍掉,好歹华纳愿意接手,御用主演梅尔·吉布森又因年龄和公众形象问题被东家否决。最倒霉的当属原本定在澳洲的外景地,向来干旱的澳大利亚居然来了一场多年不遇的大暴雨,荒漠变成了泽国,使得剧组最终只好远赴纳米比亚取景。

当然,正所谓「好事多磨」,纳米比亚的116天地狱历程炼就了《疯狂的麦克斯:狂暴之路》的精彩纷呈。乔治·米勒用更多的实拍、更少的特效、更快的节奏、更激烈的矛盾冲突打造出了一场110分钟的追逐大战。这年头,能让观众肾上腺素始终居高不下、让人全程把「卧槽」挂在嘴边的片子还真不多见。别的不说,光是那些奇形怪状的车辆就已令人大开眼界,从加装V8引擎的标志性座驾福特拦截者到女主的专用战车,从浑身长刺的刺猬车到堆满战鼓和喇叭的音响车,尽显导演的奇思妙想。

如果说让喷火的吉他手和一帮战鼓手随军出征是米勒「华而不实」的恶趣味的话,那么「长杆战法」则是既酷炫又实用的新玩法。利用弹性极佳的铁杆远距离载人攻击,最大限度地发挥了人数以及机动性的优势,投弹、登车、抢人,前赴后继且战术多变,令人防不胜防,就算霸气测漏的菲丽奥莎也头疼不已。 说到「菲丽奥莎」,着实是本片最大的亮点。女性角色向来在这个系列中无足轻重,然而新时代总要有点新的变化。尤其是南非美钻查理兹·塞隆的出色演绎,让这一在米勒设想中「强大、单线条、灰头土脸」的角色有了与麦克斯分庭抗礼甚至更胜一筹的强悍气场。

为了挑战这个「女汉子」角色,塞隆进行了大量肢体训练,用她自己的话说「连脖子都粗得和橄榄球运动员似的」,最绝的一手是她主动要求发型师把她整成光头,大美女的偶像包袱早被抛到了九霄云外。原先印象中的塞隆有多么美艳性感,那么这个菲丽奥莎就有多么硬朗帅气。当这样的一个女人带着一帮女人逃离苦海时,女权主义的味道便开始弥漫,「We are not things」喊出了女子翻身作主的最强音。

两相对比,反倒是汤姆·哈迪的麦克斯「矮了一截」。不论是被捆成粽子作血袋,还是被竖在车头当马辔,处境之尴尬憋屈无以复加。遇到菲丽奥莎之后仍做不了领袖,处处像个二把手,淤泥夜战中心甘情愿地把最后一发子弹交给女王就是最好例证。好在这个系列中叫「麦克斯」的历来皮实耐操,如今不但继续发扬拼命三郎的精神,还学会了运用智慧,最后关头的直捣老巢让所有人看到了希望。

喜爱这个系列,就是喜爱它的简单粗暴。《疯狂的麦克斯:狂暴之路》虽然提供不了高级的艺术,却能提供致命的暴力美学。即便当年的故事源于石油危机,现在的故事源于水资源危机,可是麦克斯管不了那么多,在废土世界活下去都不易,哪有闲心悲天悯人,没有计划、漫无目的的旅程才是他无政府主义的精髓。至于我们观众,能够在血与沙、爆炸与荒漠、摇滚与引擎、邪性的末日世界里徜徉一回,也是另一种意义上的享受吧。 ♑



标签: 冒险(651) 动作(2444) 查理兹·塞隆(68) B级片(60) 汤姆·哈迪(78) 乔治·米勒(13)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain