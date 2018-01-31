《骗子》：这是一个骗子骗骗子的时代

导演: 张昌原 编剧: 张昌原

主演: 玄彬 / 刘智泰 / 朴圣雄 / 裴晟祐 / 崔德门





好在在前不久也有一部以此传销和诈骗为题材的韩国电影，才没多久都想不起片名了，以至于看了二十分钟我恍惚间还以为自己看过这部片子，幸好最终证明了我还没有健忘得令自己害怕，也幸亏了本片的故事和那部电影的走向不同。





设局、反转、骗中骗这些理所应当在这样一部电影中出现的内容理所应当的一个个在影片中出现了，观众起码的期待得到了起码的满足，相信不会有什么大惊喜，毕竟一切都是那么顺理成章的按部就班，就连演员的表情都没有任何的惊喜可言，嘴角露出的坏笑和装腔作势的腔调都标准的一塌糊涂，这样的电影不算无聊可也算不上有趣，大概就是那部我忘记片名的韩国片一样，用不了多久也就忘记了本片。





本片故事就是在追踪诈骗犯之外，瞅准了官商勾结，狠狠的黑了一把韩国的政客和官僚体系，可如今的韩国电影这样的情节已经习以为常，算不上劲爆和犀利，尤其是在虚构的商业影片中，似乎只是在讨好观众而非真的要针砭时弊，如此的设置说实话也没有什么现实的力度，除了好像给观众一种勇气可嘉的样子之外，其实也不过就是装装样子。





故事就是几股势力之间的尔虞我诈，其实想想大概都是骗子吧，看来真应了那句话“这是一个骗子骗骗子的时代”，但至少本片告诉我们一个道理，如果被骗，第一次可能是骗子的原因，第二次、第三次就是自己的贪心。