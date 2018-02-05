漫谈《来自深渊》，欢迎一起讨论

好久没写影评、也没看动漫了。前两天看B站上全年代动漫排行榜更新了，就点进去瞅了眼，发现前30名的榜单里出现了一部2017年的新番——《来自深渊》！鉴于近几年整个动漫市场表现，它的出现简直不亚于沙漠里一颗参天大树，带着激动的心情我用一晚上刷完了第一季13集，看完后按耐不住更加激动的心情，又用一晚上刷完了44集漫画，想说真！得！好！看！下面想从世界观和角色两方面来讲讲我的感受。

先说世界观，看第一集的时候，我脑子里首先跳出来的是《进击的巨人》——以一个小城为点，从学校里几个人组成的小队为视角，讲述人类向外探索未知世界的故事。在这样的框架下讲故事，表层揭开的是新世界的面纱，内核多为讨论人性与生存。





（1） 谁来自深渊？

首先，最直接来自深渊的就是出生于深层四界的莉可，以及很可能来自于深渊之底的雷格，毕竟连六层都比较熟悉的黎明卿都对雷格不熟悉。但从深层次来看，所有人都“来自深渊”。根据深渊绝壁上的船遗址、每层景象各异的表现、祈福骸骨及生日死亡病症，似乎可以假定深渊每2000年重置一次，每一层都是曾经的世界遗迹，随着岁月演进，“深渊”也不断加深。因此说所有人“来自深渊”，深渊是过去的世界，也是现在、未来的世界。





（2） 深渊的诅咒

我觉得娜娜奇的那张带有齿状的示意图是解释“诅咒”最形象的表达。说是“诅咒”不如说是“吞噬”。为什么要“吞噬”？有人将深渊和消化系统做了对比，如果这个假设成立，那么这种吞噬是否可以引申为将人类作为“食物”提供能量补充。怎么“吞噬”？根据漫画章节，深界六层的生骸村有“三贤”，分别对应吃、睡、欲三者，相当于人类最基本的需求。比如深渊吸引探窟家是因为人类的好奇心，这也是人性的一个基本特征，这类人属于主动投送型，但毕竟不是所有人都是探窟家，深渊的吞噬必然还有各种方式，生日死亡症可能也算一种。





（3） 深渊之底是什么

越往下图鉴信息量越少，七层以下目前智能以无底洞的形式展现。但我觉得深渊应该是有底的，如果第一条设定是对的，那么深渊之底就是祖先的世界，是远古时期遗落的文明。莉可拿到的那张字条目前只知道不是莱莎写的，但毕竟是伴随莱莎的物品送上来的，可以想象跟莱莎有着不可分离的关系，并且字条连奥森都撕不动，这种坚硬程度与雷格“怎么都摔不坏”如出一辙，且动画还是漫画里有一个镜头是莱莎和雷格在一起，所有这些联系在一起，或许深渊之底有某种文明/组织/个体，制造出了耐操无比的纸、改造了雷格。莉可探寻深渊的秘密，表层是寻母，深层是自身的探求好奇欲望，但双向来看，深渊之底也期待并需要着她的到来吧。





（4） 说说角色

先说莉可，消除诅咒之笼只是让莉可动起来还是真的复活了她？有种说法是在上升过程中，莉可不断死去又被复活。由于莉可是出生于四层，所以上升的诅咒还不至于像米蒂那种，但是七窍流血什么的肯定会有，所以确实会死，所以“死去活来”这种说法倒是很可能的。留下了头疼的后遗症，我觉得可能是个伏笔，也许到了深渊之底，不再需要眼镜，头疼将会完全消失，甚至会带来一些辅助能力也说不定呢？

雷格，与其说是机器人，我倾向于称为“改造人”，很可能雷格之前就是真正的人类，经过深渊之底的改造成为现在的样子。那么他存在的意义又是什么呢？奥森有句话说，人们不相信神，但是相信深渊，因为它神秘，假如有一天人们可以像遛弯一样，在深渊之间自由穿梭，那么它的崇敬与神秘感也将荡然无存。也许雷格就是深渊之底的人们，寄托这种心愿的产物，因为他们无法再回去，也很难传送信息向上，雷格或许是一种实验尝试。射完就困这个设定还真是……，从雷格的装备来看，他很像是拓展开路的那一种，属于生存能力极强的那种，可以作为站在食物链顶端的人了。

然后是娜娜奇，米蒂和娜娜奇那段真的是太虐心了，关于娜娜奇，除了吸，我觉得对于小分队来讲，她就是智慧的化身，而莉可和雷格分别代表勇气与力量，三者加到一起可以说是探窟家的标配，做到极致那就是顶配。我认为娜娜奇它们还会再和米蒂重逢的，虽然不知道是什么形式，但我想也许深渊之底就是它们重逢之地呢？

再说说白笛们，黎明卿这个人设已经有不少讨论了，《走近科学》里那句“到底是人性的扭曲还是道德的沦丧”，现在都可以放在他身上了。有功有过，但这个人从探窟这个角度上讲是很纯粹的，真正做到了极致，这种极致的达成越过道德、泯灭人性。莱莎和奥森按照年龄推算，更像是母女那种关系，有人说莉可不像莱莎，可是我觉得她们很像，不是说样貌，而是性格，那种一心要去深渊之底一探究竟的性格。至于另外两个白笛，我也很好奇他们各自是怎样的。根据黎明卿的说法，恐怕其他白迪要在更深层的深渊才能见到。





以上是我对《来自深渊》的漫想，还有更多方面想和大家一起讨论，不断更新吧。