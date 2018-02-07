马戏之王：走！去电影院看一部每首歌都好听的电影

文 | 衡·Isabella

太好听了！太好听了！太好听了！

看完《马戏之王》，满脑子重复这四个字，此刻我要骄傲地给决定走进IMAX影厅去感受这部影片的自己点个赞。看完第一遍之后我只有两个想法，一是再去杜比影厅二刷，二是要把这部好看好听到灵魂的电影推荐给还没看过的人。

昨晚已经完成二刷，还是从头到脚震撼不已！



为什么这部影片值得去电影院的IMAX或杜比影厅观看？

如果你属于看电影之前习惯性去相关资讯网站搜一下影片口碑、打分情况那一挂，我相信你可能会在某瓣上看到有人对《马戏之王》不屑一顾的剧情批判，以及考据党对原型人物事迹的兜底不屑。

对，如果以剧情作为考量标准《马戏之王》可以说是先天营养不足，后天全靠奇迹转逆袭，如果以个人传记角度为标尺来深挖片中主角巴纳姆，一个靠马戏团打赢一场阶级、财富翻身仗的原型，完完全完按照道德伦理成功根本是天方夜谭，这种事实，并不是个人意愿所能改变的，财富和阶层的易换几乎都藏匿着秘密或是不堪。

《马戏之王》拍摄重点放在视效和声效，剧情只能做出一定程度的牺牲，但绝不至于到差的地步。导演几乎是把一部精彩绝伦的百老汇歌舞剧搬上银幕，之所以推荐去IMAX或杜比影厅来观看，全然在于每首歌都好听到令人汗毛炸起的声效，在允许的技术条件下可能完美呈现的地方，只有IMAX或杜比影厅，是跟9年前《阿凡达》一定要进IMAX看的道理一样。

为什么这部影片值得二刷？

对，还是要再一次强调《马戏之王》的视效声效，影片的服化道该大气的地方不小气，该朴素的地方不争抢，该华丽的地方不偷工，概括而言，影片从头到尾的视效均瑰丽无比。

声效上来说，第75届金球奖的最佳原创歌曲奖颁给《马戏之王》真不是浪得虚名。音乐剧演员出身的休叔第一幕第一分钟开始就用歌声把我紧紧粘在座位上，毫不夸张地说，影片里从头到尾每一首歌都好听，每一首歌都值回票价，结合观影感受来说，个人最喜欢两首歌《Never Enough》《This is me》，抛开剧情，影片中的每首歌单独拉出来都能达到单曲循环听不够的水平。

影片行至收尾积攒出105分钟的力量，会有一种让人恨不得从座位上弹起来鼓掌半小时的魔力。

一定要看的最后一个原因，是当你走出影院时，《马戏之王》能带给你内心被滋养过的一重幸福感。

有的影片，一定要走进电影院去看才行。

2018-02-05 17：33

——衡·Isabella