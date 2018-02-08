《浪矢解忧杂货店》：那是一种属于冬日下午的温暖

导演: 广木隆一 编剧: 齐藤浩史 / 东野圭吾

主演: 山田凉介 / 村上虹郎 / 宽一郎 / 成海璃子 / 门胁麦





还是那个充满了奇幻色彩的暖心的《解忧杂货店》，在一个日式的街道上的夕阳下一切都显得合情合理了起来，或许这个故事的色调就理应如此，无论是年代感还是现代感的时空交错，还是几代人的冥冥之中都是一种心情，时光境迁后的感慨，与对前生今世的感叹，在小小的“解忧杂货店”里实现了一次“穿越”与“连接”，慰藉了几颗心灵、让故事才能得以继续。





坐在电影院中便想起读完东野圭吾原著小说的那个冬日下午，几乎是一两天就看完了整个小说，因为好看也因为好读，整个故事连贯并一气呵成，甚至电影带有明显的段落化在小说中被掩盖得更为巧妙，也是一个冬日的下午，走进电影院看这部《浪矢解忧杂货店》，怀着感动的心情，希望在黑漆漆的电影院里找到同样的触动。





很难说这是一次非常成功的改编，大概有中国版《解忧杂货店》在前，无论如何日本原装的电影版看起来都像是那么回事儿，至少全片的情绪和氛围都是对的，旧时代的夕阳照进了新时代的人心，回首当年浪矢雄治的回信与来信治愈了如今三个青年，也在阴错阳差的时空之内，三个人用帮助别人的行为帮助了自己，或许他们不该弄懂这其中的奥妙，或许其实到最后这其中的奥妙已经并不重要，只是他们都在解忧杂货店解决了自己的烦恼。





或许已经知道故事的来龙去脉，电影版少了一种未知的神秘与奇幻色彩所带来的那种强烈的戏剧感，从而对于那种冥冥中的巧合的感动也来得要轻描淡写了许多，文字里那种渲染将情绪推向了高潮，而画面中找不到那份激动。全片两个小时的篇幅是对于这样一个故事最大程度的展现，所以对于原著内容几乎毕竟完满的呈现了出来，只是对于深层次的表现，显然东野圭吾的小说极为精彩，而本片则略显平庸。