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你现在的位置：首页>>群组>>Crazy Film Fan>>《线人》：正邪的尽头再没有善恶

《线人》：正邪的尽头再没有善恶

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2018-2-9 20:57:43

导演: 林超贤
主演: 谢霆锋 / 张家辉 / 桂纶镁 / 陆毅 / 苗圃
香港警匪片从正邪较量出善恶，套路中是兄弟情、亲情和爱情翻来覆去颠来倒去。不知道是不是受到香港电影的启蒙，总也看不腻香港警匪片，那怕好像《无间道》之后也没有令人惊喜之作，甚至眼前一亮的作品都越来越少，但每年那么几部香港警匪片还是会有兴趣看看，看来看去都大同小异。
或许，类型就决定了故事，再加上《线人》这个名字基本上情节也就猜出个五六分了，港片在这条路上越走越窄也是无可奈何的现状。本片在警匪的关系上大做文章，亦正亦邪的谢霆锋人物非常吃重，但整体来说这个人物还是非常单一的，从开始到最后虽是在纠结，却没有转变与发展。张家辉作为警察，一直摆出一副理性的面孔，可内心深处因为过去的事情始终无法释怀，以至于对待谢霆锋也越来越不理性，正因为感性所以便有了一种“友情”。
本片中的人物心理刻画破费笔墨，人物内心的矛盾与冲突显而易见，而人物性格却不清楚，塑造得不十分立体丰富，从两个主要人物出发推断出正邪善恶的尽头确实一片模糊的地带，故事从警匪的对立到线人和警察之间的困境，这随时从《喋血双雄》便开始的一个老生常谈，可仍然有挖掘的余地，本片也算给了观众一个新的视角。
《线人》走在香港警匪片的老路上，从人物内心的挣扎表现出正邪的灰色地带，而善恶之间的界限也随之模糊不清，留给观众的是一种唏嘘和感叹，或许江湖之中就是如此，并非非黑即白。

7.4 

线人 (2010)

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线人/The Stool Pigeon(2010)
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