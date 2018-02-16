《一句顶一万句》：改了故事 失了幽默

导演: 刘雨霖 编剧: 刘震云

主演: 毛孩 / 李倩 / 刘蓓 / 范伟 / 李诺诺

结婚不是为了结婚，是为了找一个说得上话的人，可起初说得上话，渐渐的说不上话了，她跟自己说不上话，却与别人说上了话，起初不用说话就知道彼此心里想着啥，最后没话找话还满肚子委屈，说不出来的难受，《一句顶一万句》讲了婚姻的尴尬，那种尴尬中带着一种平常得难以表达的别扭。

刘震云的小说总是拧巴的，拧巴得是悲也好是喜也罢，总是有一种黑色幽默。较劲、别扭，可是又不只是较劲和别扭，《一句顶一万句》原著中的文字所创造的荒诞感电影表达得过于刻意，而且流于表面，尽管刘震云亲自作为编剧为女儿导演的电影保驾护航，可还是过于泛泛而谈，电影语言不仅没有文字来得风格化，并且也失掉了大部分精髓，更别提言外之深意了。个人认为《一句顶一万句》是刘震云最佳的作品之一，但显然改编电影的难度因为叙事的跳跃而困难重重，或许这也是冯小刚没有拍这部作品的原因之一，但女儿刘雨霖实在没能将原著小说发扬光大。

电影非常平庸，故事也有了很大幅度的改编，从跳跃的故事变成了线性的时间线，故事中的荒诞感随之变成了一种现实感，而荒诞所凸显出的那种力量感却削弱了，而电影故事的平庸让其所为的“真实”并没有了更广泛的意义，而成了空泛的侃侃而谈。本片或许有些许的趣味，却了无生机，看不出它本来的面目，那种人与人之间被刘震云所剖析的乏味与陈词滥调在影片中完全沦为了一对夫妻之间的“七年之痒”，好像任何一部同类题材的平庸电影一样老调重弹。

电影显然没有原著精彩，一句没能顶一万句，倒是记住了“有朋自远方来不亦乐乎是一句骂人的话，刘震云的幽默就是这样的幽默，可全片都没能那准那种幽默，一本正经的讲了这个不正经的故事。