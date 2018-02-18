《唐人街探案2》：胡闹的喜剧 囧字再次当头

导演: 陈思诚

主演: 王宝强 / 刘昊然 / 肖央 / 刘承羽 / 尚语贤

或许在春节档上映的几部国产片中并没有哪部影片有绝对的号召力，看《唐人街探案2》也仅仅是对于第一部些许的印象，甚至谈不上好坏，而对于《捉妖记2》则毫无兴趣，或许可能有时间会去看看《红海行动》，可总觉得这些的电影在春节里显得乏味无趣。

或许，《唐人街探案2》继续了那种从《泰囧》延续而来的胡闹风格，至少在大银幕上剧情上的荒腔走板和王宝强傻里傻气都算得上是一脉相承，加入的悬疑色彩可以说丝毫禁不起推敲，至少重点肯定不再推理的逻辑之上，权当是一种喜剧效果千万别较真，毕竟本片也就只想给观众点儿乐子而已，当然乐不乐还是只能见仁见智了。

的确，在电影院几乎满场的影厅里听到了笑声甚至是大笑的声音，可总觉得这些笑声来的多是尴尬，至少是那种生硬咯吱观众的笑声，不是机灵和巧妙的喜剧效果。整体剧情看似连贯并且节奏紧凑，可说实话悬疑范畴内的五行八卦杀人动机与侦探联盟几乎都是架空了现实，颇为失真的讲述让观众很难对悬疑本身提起兴趣，肖央身份上的谜团到最后都没给观众一个交代，其实大概也就是为了再拍续集埋下一个伏笔，大多数观众想必也并不怎么认真。

好在，整部电影还不算是令人失望，至少与本身与其相差不多，两个小时的片长没有拖沓的煽情和冷场就能给观众留下起码的好印象，全片热闹有余精彩不足，桥段和笑料密集却亮点不多，整部电影冒着傻气和颇多尴尬的囧字当头，或许是为了让观众在春节里高兴高兴，可优秀喜剧的成本绝不会这么低，赢了票房理所应当，可口碑上想必不会太好，即便对国产电影宽容也应该是有限度的，一票难求的繁荣并非是影片质量的衡量标准。