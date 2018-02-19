《红海行动》：太《战狼》了 失了真实感

导演: 林超贤

主演: 张译 / 黄景瑜 / 海清 / 杜江 / 蒋璐霞





《红海行动》太《战狼》了，比《湄公河行动》少了些真实感，在场面枪火与现实的此消彼长之中，林超贤选择的是更大的场面和爆破，而仅仅用第一视角镜头和纪实感镜头来弥补事件本身的真实性是不足够令整个故事显得更为丰满了，而且整部电影在高密度的枪林弹雨之中，几乎令观众没有时间来反应故事和情节，甚至有些观众根本没弄明白恐怖分子和中国海军怎么就干起来了。





虽然认识根据真实事件改编，可电影表达得一点儿也不真实，算不上是军事迷，所以对于武器装备、作战战术等方面做出是否真实的判断，但至少影片给我的观感是过于影视化的一种操作，无论是人物还是故事都随着影片的突飞猛进的节奏越来越不真实，而在我看来林超贤导演的《湄公河行动》最大的优点便是纪实感，大银幕上的真实并非是要追求完全的现实，而是给观众一种身临其境或感同身受的现实感，这种感觉无关于真相究竟是如何，通过镜头语言与故事情节引起观众非常强烈的共鸣，《湄公河行动》做得更好，而本片《红海行动》则没有。





根据真实事件改编就应该发挥真实事件的优势，让观众在大银幕上感受到新闻报道中无法感受的那种冲击力和现场感，导演大量的枪火场面让这场解救人质的任务，发展成了大规模地面军事冲突，在大银幕+3D版本的冲击力下看得观众都不怎么舒服，爆炸的震耳与画面的摇晃不少人都放弃了观影，粗暴的给观众如此的撞击令一些观众吃不消。





另外，引发争议的便是本片的尺度，血腥场面的确堪称大银幕上看到过最大的国产电影，我相信导演也是希望用血腥来描写现实的残酷，炮火之中面目全非的人已经没有了善恶，只成为了影片的“道具”，而非悲剧。战争之中的残酷是每人的死亡都应该成为悲剧，观众看到的却是导演给的一种杀戮的快感和血腥的刺激，所以很多观众感到不适，也与导演的意图事与愿违。





《红海行动》是林超贤的一次制作上的升级，只是这种升级没能扬长避短，怎么看都有点儿适得其反。



