《与神同行》：文艺内核的商业呈现

导演: 金容华

主演: 河正宇 / 车太贤 / 朱智勋 / 金香起 / 李政宰

韩国电影在类型片的道理上越发的成熟，电影工业的发展保证了影片的质量，本片虽算不上惊为天人，却也足够好看和精彩，再加上诸多明星的轮番上阵观众买账理所应当，绝对商业大片的特效水准加上剧情的文艺范儿，令本片言之有物并且丰满，如果能在大银幕上看本片会更为过瘾。

一个人向死而生的故事，借助传说从死后的审判开始回顾这个人的一生是非功过，那怕是小人物、是挣扎着讨生活的普通人，也可以伟大与光荣。观众可能不会对这样一个故事当真，却肯定能从一些经历之中找到共鸣，每次的审判糅合着情感的脉络，一步步走进角色的内心，主打的亲情牌一点点的牵连出来最终爆发，只是观众早早预期到了影片脉络和发展，多少都能猜到故事的走向和结局，所以显得有些煽情，震撼便来得弱了几分，美中不足也就是在催泪上的情感表达上太过套路，并没能如本片整体一样呈现出新鲜感。

剧情还是支撑本片的最大支柱，特效和明星都没有在本片中喧宾夺主，那怕特效和明星这两个元素都十分的耀眼，本片颇有些文艺的情节让观众走上了地狱之旅，母子之间的感情是本片的主线，之后加入的兄弟之情很好的辅助的故事，并且丰富了人物之间的情感，对于主角的塑造也更为突出。

即便对于本片没有太多的感动，也能从这样一部电影中找到观影的乐趣，《与神同行》所呈现出的新鲜感给观众带来非常好的观影体验，这种优质的商业电影呈现能力也是韩国电影人的想象力和创造力的发挥，或许影片走马灯式的轮番上阵的人物让观众目不暇接，并在奇幻的色彩中表演难以突出，很好的讲述令这个故事呈现出奇幻应有的魅力，插叙支线剧情与故事主线的衔接非常流畅，用技术手段将剧情闪回最大程度的保障了影片的流程，所以整部电影一气呵成，导演对于节奏的把握和影片的控制非常出色。

电影最后抖了一个小包袱，留了一个悬念，想必是为了续集所准备的，如果能把握得当，或许能拍出一个非常出色的三部曲系列，至少我对于这样的一个故事还挺有兴趣继续看下去。



