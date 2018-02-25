毛利之魂||《死地勇士》

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文/汉尼拔1596858





一个民族没有了国家政体作为代表，是否就会走向没落？除了依靠社会制度外，是否还有其他方法在后代延续自己的民族精神、文化、信仰？不被大众主流同化或被世人遗忘？

毛利人用《死地勇士》证明电影是最好的载体和传播渠道，短短100分钟向影迷展现毛利人民族的历史、文化、信仰。

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简单而快速推进的故事线/人物关系、极尽原始与真实的毛利武术打斗/暴利美学、神秘色彩的宗教信仰，让我们在观影的过程中实实在在的融入了毛利人文化，从一个屏幕外的旁观者，变成了一个真正的感同身受者。

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(选填) 图片描述

故事场景，在澳大利亚原始森林的毛利人部落里展开。

男主是部落酋长的小儿子，有一天同盟部落酋长儿子威廉博来到村子，污蔑男主侮辱了其祖先的骸骨制造事端，对男主的部落烧杀抢掠，把男主的大部分家人全部杀掉。男主为了复仇，向“死地勇士”恶魔（第二男主）求助，两人合作对威廉托开展复仇追击。

剧情不是本剧的核心，导演并非想描述一部主人翁的成长史，而只是借此故事和人物向观众展现毛利文明的历史和文化，个人总结为以下三个关键词：荣誉、战斗、信仰。

导演借用三个角色（男主、恶魔、威廉博）的思想、对白、动作刻画折射出各自对荣誉、战斗、信仰不同的三观，在真实还原毛利文化的同时也加入自己个人的见解。