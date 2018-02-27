《奇门遁甲》：出“奇”却没能制胜

导演: 袁和平 编剧: 徐克 / 魏君子 / 杨秉佳 / 许少飞

主演: 大鹏 / 倪妮 / 李治廷 / 周冬雨 / 伍佰

上天入地、妖魔鬼怪，虽然有袁和平与徐克的金字招牌，可这不是一部武侠片，或许奇幻的定位更准确，该好的动作还是好看的动作，可该差的剧情也一点都不争气，全片在稀里糊涂的跟外星生物勾心斗角，最后还是靠着所谓的“妖人妖术”才起死回生，雾隐门这一众高人也非真高人一筹。

剧情实属有些惨不忍睹，前半段还凑合说得过去，其他还在给观众个前因后果，推动故事的前进还有起码的逻辑，设置的一些小悬念并在随后心急火燎的作为剧情的补充交待给观众，四平八稳之中穿插着动作戏份，节奏感恰如其分说得过去，可随着剧情营造出的紧密的鼓点儿，一个个假高潮的接踵而至好像后半段就剩下的打来打去，五大掌门来寻仇之后一个剪辑直接和妖人交手还一个个都金光护体，得到了小圆圈的真传满血复活后功力大增实在太俗套了，这放在90年代都已经习以为常了。

《奇门遁甲》故弄玄虚甚重，而真正的干货实在太少，全片都在企图利用观众猎奇的心理从画面、动作出“奇”制胜，可全片又并没有营造出一种可以令人信服或本片便有文化基础的神怪世界，整部电影的妖人莫名其妙的富有科技感的创造跟外星来客差不多，非跟一群不怎么厉害也没啥值得利用的古代人较劲干嘛？

整部电影都难以令人有丝毫的信服，电影都是假戏真唱，但好坏总还是在“真”上，失了真成假戏假唱便没了意思。当然，可能导演也知道自己优势在于动作、武打之上，扬长而避短，在动作上戏份上下了大功夫，特效出色、节奏颇佳在打斗之间融入美感与对于传统元素的理解，都可见导演的用心所在，但就本身的真刀真枪来看又因一众非动作演员而势弱几分，拳脚上多是花拳绣腿的假把式，缺少点儿凌厉与硬气，让本片多少显得有些客气了。



另外，整部电影有喜剧元素甚至是那种无厘头喜剧的加入，徐克和周星驰的合作影响到他对于本片的创作？尽管不多，几处喜剧的处理的确能叫人感到一丝亲切，可是在整体走严肃风格的本片中显得非常的不合时宜，所以这几处包袱抖出来叫人乐得十分尴尬，笑得不是情节和包袱，笑得是自己直起鸡皮疙瘩。

