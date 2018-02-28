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《茉莉牌局》：配方很熟悉 索金还是那个索金

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2018-2-28 16:18:37

导演: 艾伦·索金
主演: 杰西卡·查斯坦 / 伊德里斯·艾尔巴 / 凯文·科斯特纳 /

传记电影最吸引人的便是能看到不同的人生，传奇也好平凡也罢能拍成电影总会有些与众不同之处，茉莉的牌局显然是一般人所看不到的一个世界，而她的传奇便是游走于这边缘的人生，这之中或许没有惊天动地的伟业，也没有催人泪下的感动，甚至连励志的鸡汤都不存在，可《茉莉牌局》之中有一种叫人兴奋的因子，当然这与对明星八卦的遐想有关，与赌博的刺激有关。

看到导演一栏艾伦·索金的大名本片流畅的节奏和高敏度的对白便合情合理了，毕竟在他编剧的电影美剧中，早已领教了他的技巧，本片节奏感极强，140分钟的片长几乎没有冷场，穿插在两条线之中的叙事也丝毫不显得凌乱，并且打破了单一的时间线索，令整个故事显得更为丰满，情节之前互补的作用十分明显，显然茉莉被起诉的案件是主线，伴随主线的是她整个故事的补充和完善，伴随着旁白故事一步步的展开，人物渐渐的清晰，并且旁白更直接的给出了角色心理层面的描写，艾伦·索金此手法运用得显然是游刃有余。

观众更接近与律师的角色，一点点的了解这个人物的事件与性格，对人对事的判断随着电影渐渐的形成，法官最后的判决是电影的高潮，简单的一番陈词颇能打动观众，尽管看起来有些戏剧化，可电影难道不该如此吗？的确这种动人来得不算高级，可至少看到130分钟的观众到此能收获到一种满足，我才可能真实没有如此戏剧化，但也的确是无罪的判决吧，既然没有在法庭辩论上大做文章，那么显然要让法官作出判决时说几句能打动观众的对白，对于这样的一个非常好莱坞的结局，观众即便不会感到振聋发聩或振奋人心，却也完全可以欣然接受。

整体来看本片不算非常漂亮，作为艾伦·索金的导演处女作也称得上出色了，主要还是亲自操刀剧本保障了电影的起码品质，熟悉的配方至少在看过《社交网络》和艾伦索金的美剧之后，对于《茉莉牌局》不会陌生，非常熟悉的观众或许会感到是四平八稳的套路，可还是能将这部电影看完，至少这个叫茉莉·布鲁姆真的是不简单。

7.2 

茉莉的牌局 (2017)

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茉莉的牌局/Molly's Game(2017)
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