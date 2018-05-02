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《勇敢者游戏：决战丛林》：太一本正经了点儿

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2018-5-2 14:25:10

导演: 杰克·卡斯丹
主演: 道恩·强森 / 凯文·哈特 / 杰克·布莱克

反正我还是更喜欢1995年的那部《勇敢者游戏》，罗宾·威廉斯并不勇猛的样子，就和片中的斯宾塞差不多，也没有角色扮演的戏码，棋类游戏也没有电子游戏高端，可每走一部那窜出来的险境更富有奇妙感，相比之下本片穿越到游戏情景的设置并不比20年前的编辑高明，至少在我看来这个故事太一本正己了，失去了“游戏”的乐趣。

没有了游戏感，《勇敢者游戏》变成了一出毫无新意可言的冒险上商业片，再加上剧情的游戏设置，使得电影的刺激感也打了折扣，原本精彩之处在于利用游戏使不合理变成了合理，而本片的改编让合理都成了不合理，非常的乏味，尤其是看着那种生离死别的说教，无论是爱情的萌生还是个人的成长，或者困在游戏20年的亲情思念，这些让电影看起来更加生硬，似乎想以情动人，可观众根本不会被这种简单而廉价的煽情所打动，毫无来由的“团结”，轻而易举的“改变”，细节上处理得实在是太过于粗糙，一些场景生硬得令人发笑。

披上了更精致的科技外衣之后，影片所呈现出的却是令人失望的面貌，巨石强森和罗宾威廉斯并无高下之分，因为本就是两个类型和领域的演员，就在“勇敢者游戏”里显然罗宾威廉斯的表演更为有趣，至少能让观众时隔20年还记得他的形象。而巨石强森一如既往的让人永远觉得他都是在演自己，我始终都不认为他多么会表演，因为他只会表演他自己，在每部电影中演出巨石强森，就像在WWF（现在为WWE）的擂台上演出那个叫做“The Rock”的大块头一样。

尽管叫决战丛林，电影也没有什么决战之感，说白了因为是改编连结局和故事都悬念几乎都没有了，整部电影太缺乏能真正娱乐观众的元素了，完全没有惊喜可言，只能说僵硬的肌肉太一本正经的破坏了本来的游戏气氛，杰克·布莱克和凯文·哈特使劲搞笑也并没能让这部电影显得更好笑。

7.1 

勇敢者游戏：决战丛林 (2017)

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勇敢者游戏：决战丛林/Jumanji: Welcome to the Jungle(2017)
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