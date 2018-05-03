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成事在人，谋事在天，万般皆是命

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2018-5-3 12:09:58

版权归作者所有，任何形式转载请联系作者。

作者：Db汉尼拔（来自豆瓣）

来源：https://movie.douban.com/review/9341000/


电影的历史背景是韩国古装剧“爆款专题”：癸酉靖难，导演通过一个虚构的观相师，从看相角度悟出了权力游戏中世事无常的定律，也塑造一个在历史滚滚洪流中让人唏嘘不已的小人物沉浮故事。

历史的巨轮在向前滚动的时候，除了那些掌舵的大人物会青史留名外，也会有无数的屌丝被卷进去，把握住着天时，地利，人和带来的机遇或者自身的技能（往往是奇门遁甲之术或鸡鸣狗盗的三脚猫功夫）在巨变中成为其中运转的齿轮。金乃敬就是一颗样的齿轮。

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很多真实的历史小人物被动参与到权力游戏中不一样，金乃敬是主动积极参与，而且是越陷越深（全家都搭进去，和癸酉靖难中所有主要历史角色都搭上了关系）。

为什么他那么大胆？因为他有着一门独天地厚绝活——“看相”，和现代的风水师不一样。金乃敬的看相乃是通过行为学+心理学+相术的逻辑推倒，从人的面相—行为举止—命格属性—性格，洞穿看相者的性格和心理，环环相扣推断出看相者做人做事的规律，在预测出看相者的命运走向。

案例一

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案例二

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而在当时没有心理学、没有精神学、没有行为学的古代朝鲜，专门绝活无论是在人才选拔，还是做刺探情报都是非常有就业前景的。如果金乃敬没有参与政变这种高风险的项目上，其实还是很有“钱”途的！

但金乃敬偏偏追求的是“前途”：让自己的儿子出仕当高官！因为家族本身逆贼的后裔，如果不走高官后门很难出人头地。金乃敬决定凭着自己看相眼力，决定为儿子在朝廷铺出一条康庄大道，浑然不知是“一出悲剧正上演”

金乃敬看相看人推理能力很强，但是如果真的用在癸酉靖难政变上，就能获得先发制人的机会从而改变历史了？！那未免太天真了！    

在古代，政治斗争关键八个字：“成事在人，谋事在天”， 金乃敬看相预测再厉害只是把“谋事在天”的中的“天机”给预测到了。但是成事在人，“人”“谋”才是关键！而但凡历史大事，“人”“谋”要讲究天时、地利、人和，而这些是金乃敬看相所不能看出来的。

从在癸酉靖难两边阵营的站队上，就可见其政治眼力局限性。当时两大阵营， 首阳大君政变派和 左议政金宗瑞法统派，金乃敬从一开始就站在了金宗瑞一边做马前卒，他只看到金宗瑞合法君主端宗的代表，有着天时的优势（合法政府），自己是奉旨办事，政治正确。

但他没有看到金宗瑞在地利和人和两个方面比起首阳大君差太远了， 金宗瑞在朝廷的群众基础只是一班纸上谈兵的文官，没有安身立命的军队撑腰，更致命的是京城内外甚至端宗左右都有首阳大君耳目监控全局。  而首阳本身也是皇族出身又年长，取代端宗，在血缘上不还是姓李来当皇帝了？！

除了政治站错队，金乃敬在整个癸酉靖难中使用看相技能的运用也强差人意。先是没看出替身假冒首阳大君，在后面他所做的，也只是把看相暴露出来的问题（幕后黑手韩明浍，首阳大君的反相）汇报上级就万事大吉了，观相的技能并没有让他在癸酉靖难中获得任何优势，连起码的全身而退都做不到。

只凭自己一技之长，在改变历史的过程中为大人物鞍前马后（抛头露脸，跑腿打下手），事成之后分一杯羹，这种美好的愿景就是小人物的政治局限。（像韩明浍这种老司机基本只会躲在幕后策划，不会出来当跑腿）其实是一场风险系数极高的人生豪赌，是小人物赌不起的！

金乃敬在赌局上经历人生的大起大落，上付出了无法沉重的代价，更杯具的是这个代价由他无辜的儿子来承担 （先是被弄瞎眼后又被首阳射死）。

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到了最后金乃敬也总算悟出自己观相的局限：世事无常，万般皆是命,半点不由人！无论是大人物还是小人终究走不出这个轮回，只是时间早晚问题！

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#宋康昊/Kang-ho Song宋康昊
Kang-ho Song

标签： 历史(1776) 电影(20514) 韩国(1037) 宋康昊(101) 李政宰(38)

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