《极恶非道：最终章》：终归是逃不过最后一枪

导演: 北野武 编剧: 北野武

主演: 北野武 / 西田敏行 / 大森南朋 / 泷正则 / 松重丰





这么多年《极恶非道》看下来，其实好多情节都模糊了，大致留下印象的就是北野武的这个充满了个人化的角色。倒不是说北野武本身有什么黑帮背景，只是在银幕上看到这个老头儿总有些奇怪的感觉摆脱不掉，大概从《大佬》开始，北野武的黑帮形象给我留下了很深刻的印象，甚至有意无意之间觉得在黑帮题材的北野武电影之中他也在延续这种形象以创作自己的电影，他似乎在表达一种类似于“老炮儿”式的情结，只是黑帮就是黑帮，就像“老炮儿”绝非黑帮一样，两者不能等同。





前一阵，一口气买了一堆北野武的书，《北野武自述:无聊的人生，我死也不要》《向死而生》《毒舌北野武》《北野武的小酒馆》《小北野武》《超思考》等，有些还没来得及看，但这些书中并不多谈电影，而是更多的谈论日本社会或言其他，并且总带着一种愤世嫉俗的劲头儿，不留情面的批评，就像其中一本书名直接冠以“毒舌”。北野武与《极恶非道》中的“大友”都有不留情面的性格，所以在电影中似乎常常能大看到北野武自己的影子。





北野武在影片中表现着一种老派的黑帮情结，故事重点似乎放在了黑帮内部与黑帮之间的那种颤抖之上，而非动作层面或戏剧化的悬念，尽管用真实来形容《极恶非道》可能并不恰当，但是北野武无意让影片呈现出一种过分夸张的面貌。漫不经心的杀人，没有花哨的动作或者长篇大论，干脆利落的解决敌人在电影中显得更真实。





因为北野武所以关注点会在大友这个人物身上，无论如何在黑帮在江湖之中这还是有些理想主义和浪漫主义色彩的一个人物，盗亦有道是黑帮片永恒的主题，大友这个义气的人物也知道自己已经被时代所抛弃，如果不是因为意外被杀的小弟，他可能就半隐退的渡过余生，可身在江湖往往就是身不由己，他还怀抱着过去的义字在江湖中翻江倒海，他早就抱定了必死的决心，大概没有什么目的，只是完成自己的一个使命而已。





大友并不能算是本片最出彩的角色，更像是作为三部曲最后一部给观众的一个交代，而西田敏行所饰演的西野才是本片最重要的主角，故事的各种矛盾都围绕着他展开，而且他的表演非常的成功，那种流氓气在和这个人物的阴险非常准备的被刻画出来。才在《解忧杂货铺》里看到他出演的杂货店老板，再在本片之中几乎没有认出来，两个人物完全不同的表演，可见西田敏行这位老演员的演技。至少在这最终篇里，西田敏行的风头一定程度也盖过了北野武，可想必并不讨喜，观众还是会关心大友的命运，而他终归是逃不过一枪。





其实北野武拍了一部非常好玩的黑帮电影《龙三和他的七人党》，更夸张的表现了退休黑帮的晚年生活，大概想到不能都那么不正经，正经黑帮还是应该有个正经的态度，而严肃的面对死或许是大友必须面对的结局，愤世嫉俗也好、盗亦有道也罢，大友需要面对的不是时代的改变，而是自己的老去，观众也要面对大银幕上这八年的三部电影，是到了和大友告别的时候了，那就干脆点儿吧！别啰嗦！