《祖宗十九代》：仍难逃一个烂片之名

导演: 郭德纲

主演: 岳云鹏 / 吴京 / 吴秀波 / 井柏然 / 林志玲





看来郭德纲的导演仍旧没能摆脱烂片之名。记得在上映前的宣传时，郭德纲回应质疑时说之前出演的烂片都是非自己导演，好多人情因素连剧本都没看过就答应了，这回自己导演肯定会令观众满意。但看完本片，说实话也实在不怎么叫人满意，不得否认是小机灵有可大惊喜并没有出现，全片更多是明星客串自带的人设和形象的反差形成笑点，电影领域的幽默比不了郭德纲在相声领域的天赋。





在郭德纲的电影中经常是看到相声幽默式的语言桥段，那种机灵的包袱在电影中出现尽管能逗乐观众，可显然并没有戏剧上滑稽感，电影中人物、情节、语言的配合显得不足，毕竟大银幕上的幽默和相声幽默在控制上有差别，两种艺术形式的表现力不同，郭德纲站在舞台上的气场和那种游刃有余在大银幕上，至少是从他导演的作品上来看尚有不足。





影片没有展现出更多的新鲜感，穿越的情节其实早在多年前就上演过，记得看过一部香港喜剧片，也是在不停的穿越回前朝，周星驰还在其中客串出演，名字早已忘记，可看这部影片时马上联想到了那部电影，不一定是借鉴或者抄袭，只是这样的桥段并不新鲜。岳云鹏在本片中算是主演，在舞台上讨喜的相声表演方式，在电影中明显不足够，人物单薄，流水线式的叙事也少了几分聪明，或许在技巧上能在成熟的话，电影会更加出色。





《祖宗十九代》满足了观众在春节时的那种对于喜庆的诉求，就好像是春节晚会一样众多明星轮番上阵的表演节目，只是节目都不算精彩好看，每年的春节晚会都会被批无聊，这部电影的结局也差不了太多。





当然，作为一部贺岁电影，在大银幕能搏观众一笑，还能有这么多明星露脸，对于观众也算是一种交代，我们可以不苛刻的要求电影要到达何种高度，可本片大概仍旧难逃一个烂片之名。