《幕后玩家》：高智商犯罪沦为离奇空谈

导演: 任鹏远

主演: 徐峥 / 王丽坤 / 王砚辉 / 段博文 / 任达华





披上了一种伪高智商的外衣，可其实是一种离奇和空谈。《幕后玩家》给观众一种来自莫名其妙的紧张感，高智商犯罪的情节配合上金融斗争的戏码，看似颇为高端上档次，可实际电影的悬念并不精彩，尤其是在导演故弄玄虚的自作聪明之下，影片早早便让观众看穿，牵强的关联和根本不解释的粗糙其实直面了影片逻辑的虚弱，根本没有严谨的解谜的乐趣，那种A or B的选择题更是一种无稽之谈，除了令犯罪显得更为夸张之外，毫无真实感可言，影片完全陷入到一种自我欣赏的泥沼之中，对于观众而言，并无丝毫的感染力。





本片从悬念的铺垫上就明显有导演“想当然”的痕迹，以为用一种带入感的莫名其妙可以含混过关的糊弄观众，可其实适得其反观众反而是一头雾水，没办法进入到剧情之中，开篇的铺垫不足人物之间的关系基本上就是捕风捉影的体现了一下，而任达华的跳楼又基本上把影片的结局泄底，整部电影从开始就不足够精致，尽管神秘气氛被烘托出来了。





但这种神秘感并没能维持多久，导演好像是比较急于求成，剧情的推进显得过于理所应当，又没能在最后出奇制胜，基本上“神秘人”一出场观众就想到了一准是这个人，而且连角色设置都能猜得出来，毕竟电影之中轨迹明显的指向了这个人物。





片名《幕后玩家》，即在幕后又在于玩，影片在这两点上大作文章，可这“幕”提前拉开，“玩”得又不够高端，所以故事显得没有真实感，并且没有推理的乐趣可言，剥夺了悬疑片最吸引人的元素，整部电影就失了神。往后的剧情人物之间的纠葛也好，斗智也罢都无精彩可言，做作的曲折都存在些许的漏洞，导演不解释观众也就别细琢磨了吧。而且电影所呈现出的那种紧迫感仿佛是估计推着情节走而塑造出来了的假象，电影本身并没有那么紧张的情节，可导演为了让电影看起来精彩，生生的加快了影片的节奏。





徐峥在本片里狼狈的设定也显得有些疲于奔命，这个颇有自信的人物也没有足够的发展空间，只是在情感上的转折有是这个人物的成长，除此之外在故事中主角和人物之间的关系都非常单一，而且自身的塑造也不算成功，受限于剧情的发展，这个人物并没有体现出那种与情节相匹配的足智多谋，自身矛盾过于刻意，整体显得非常的做作。