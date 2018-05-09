《欲望的法则》：我愿意不惜一切代价见到你

文：OneMyRoad

看到的是一部独特的男性视角锁定的阿莫西瓦的影片。1987年，阿莫西瓦就极为超前、大胆、露骨地表现同性、乱伦、变性等边缘题材的内容，这在现在看来，对于很多导演来说，都无法超越。题字里的“欲望”就是一种极端的爱恋表达，“法则”则是用生命去爱，从盲目的崇拜到极致的痴爱，再到最后用一个小时换来的两人独处的爱恋，如此极致，富有创意。

最为动容的部分，就在影片最后在圣母的面前的相拥，倒在血泊中的爱人，后镜带有诗意的火焰，痴迷、艳绝，缠绕着无限的折磨与痛苦。

就像是伴随着的音乐的歌词：“我可怜的爱由血和痛苦组成”。整部影片都被笼罩在一种无处安放的情感与游移之中，隐藏的同性恋情以及无法对于世人所诉说的爱恋，构成了这样情感的直接表达，但是却愈发显得压抑、克制。

唯独到了影片的杀人段落时，油然而生的嫉妒冲破了原本平淡的情感表达，炽热如火焰般。不久之后，火焰再次出现，安东尼奥开始焚烧被拉扯掉口袋的与帕布罗的同款衬衣，在毁灭杀人证据的同时，安东尼奥也走向了生命无奈的深渊。

其实影片的故事并不复杂，它来源于人内心深处对于爱的渴望，对于所有物的占有欲，以及出于占有目的的嫉妒心。最为直接的体现方式，就是所有与你有关的事情，都要一一掌控。在两性关系中，一个人强烈的试图拥有一个人的所有，那就是一种强烈的爱意表达。这似乎又回到了社会心理学的领域，帕布罗与安东尼奥的邂逅，再到同性之间的性，带有明显的目的性。一方是出自对于“偶像”的追求，一方则是出于单纯的性的诱惑，却不想成就了一段逐渐走向末路的爱恋。

帕布罗在信中强调，不要把他当成一个好人，自私的他完全不会爱上安东尼奥，可是在原本的关系中，安东尼奥已然从崇拜进入到了更加高层次的爱。于是，他不惜占有所有帕布罗爱的东西，包括他的亲人和情人。然而，在得知帕布罗的爱完全在一个与他相同性别的男人身上后，无疑对他本身造成了伤害，一种内心的伤害，他不愿意分享的就是这一段独有的、特别的爱情关系，这在世俗看来是禁忌的，甚至是不合常理的，但是，疯狂的情感战胜了理智的表达。

性，归根结底是关于让对方了解最深处的你，关于最深的信任感，关于“控制”与“失控”的事情。所以在影片中，如何亲吻一个男性？如何享受性爱？这些都是从控制到逐渐失控的一个过程，从一开始的有些拒绝，到着魔似的迷恋。影片中，还出现了一本有关SM的书，SM在性爱的关系中是控制与服从的情爱关系，尽管它被一个未成年的女孩拿到翻阅，但是也从侧面隐含之后即将失控的性爱关系。

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