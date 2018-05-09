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《起跑线》：人生不是比赛 也没有起跑线

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2018-5-9 18:52:37

导演: 萨基特·乔杜里
主演: 伊尔凡·可汗 / 萨巴·卡玛尔 / 内哈·迪胡皮阿

“不能输在起跑线上”这句话很长一段时间都如一句咒语般萦绕在家长的耳边，所以这样一部印度电影，对于中国观众来说太熟悉了，不仅是印度社会的问题，至少时至今日也是中国社会的现状，我们的孩子的成长和教育或许没有印度那么极端，可心中的想法大致相似。

关注教育问题的《起跑线》和那些爆款的印度电影一样，并没有在技术上有什么突破，甚至标准的宝莱坞套路也清晰可见，即便如此，观众还是会觉得这部电影好看，好在哪？好在把问题极端化和戏剧化的处理之后，让人能明白理解还感同身受，至少影片前半部分还是颇有些喜剧的轻快，再加上并不算过分的歌舞，整部电影的基调是轻松而幽默的，尽管叙事没有新鲜感，但表达力却一点儿不差，进而对观众的感染力足够。

《起跑线》讲了一个尽人皆知的大道理，只是讲得生龙活虎，然后引申出做人和人生更大的道理，通常来说，同类电影会自然而然的在一种说教口吻中变成空洞的泛泛而谈，而影片的立意以及深意都随之烟消云散，可似乎印度电影人总能很好的把握这种讲道理的程度，面对印度的社会问题通过电影来传递出来。

从阿米尔·汗开始，新一代的观众开始关注印度电影，也通过印度电影来了解印度的社会，电影不是真实，却是现实的折射。印度比我们面临更严重的人口问题，更严重的贫困问题，所以竞争更为激烈，孩子们的教育也是“千军万马过独木桥”，通过上名牌大学可以改变命运，在印度也是一样。对于本片的理解我相信中国观众不存在任何的障碍，在充满竞争的社会里，人生都被看成比赛，没有人愿意输在起跑线上，可起跑线在哪却没人知道？更可悲的是如果人生是一场比赛，却没有裁判，如果看待输赢，只能看谁跑得更快，跑得更远，用物质财富衡量两个人的胜负好像成为了共识，可是本片最大的意义在于告诉观众衡量人生应该是看人的品德，其实电影依旧承认人生在比赛，没能更进一步的否认这场精彩的无意义，但本片依旧超前于社会。

虽然本片关注的是孩子的教育问题，但其实全片都在教育家长，因为导演知道家长对于教育的认知才是关系到孩子未来的决定因素，家长如何看待人生与生活会影响孩子的认知，其实还是那句俗话，最好的教育不是学校而是家庭，《起跑线》让家长以身作则了起来，这会不会让印度观众有些措手不及？电影因此也勇敢了起来？虽然最后男主角的那段话说教的意味太浓，但已经随着故事走了两个小时的观众已经不介意了，

7.8 

起跑线 (2017)

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起跑线/Hindi Medium(2017)
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