《面子》：面子和里子

文：OneMyRoad

中国人常说一句话：“死要面子活受罪！”此话不假。有的时候，要面子就要舍弃很多东西，为了自己的颜面，装出另一副面孔。不做自己，挺难的，为此还常常要强颜欢笑，也很难。但是，为什么还有人要这么做？这当然是出于很多目的的考量：为了个人在社会生活中的形象，以及在别人面前树立形象，这是最为直接的目的；有的时候，还是为了家族的社会尊严，这就是为他人考虑的结果。《面子》里面说道的其实就是这个问题。

华裔群体在国外的形象，在多元化的文化语境中，总是要经历本土文化与其他多元文化的冲击。年轻女医生Wil一边要经历母亲（陈冲饰）未婚怀孕在家族中遭遇到世俗的多方问题，一边还要隐瞒自己是lesbian（女同性恋）的性取向。母亲要的“面子”是建立在外公试图在美国华裔圈子里面的形象上，而Wil要的“面子”则是同性恋群体所要经历的认同问题，尤其是面对自己的家庭是一个典型式的中国社会的文化伦理环境。

娶妻生子，嫁鸡随鸡嫁狗随狗，这些都是华裔群体打娘胎里就根深蒂固的文化传统。在华裔的小集体中，他们所面对的共同困境就在于无法满足先辈的传统道德观念，又禁锢在个人的自我认同而无法坦诚相待。尽管母亲其实早已发现女儿的同性倾向，但是却依旧无法接受这样的爱情，在她看来，如果自己的女儿是一个同性恋，那么自己就不是一个“好妈妈”。对于任何一个传统的中国妇女，为人母的最高褒奖那就是自己的子女优秀，不能有人生的偏差，而女儿Gay的身份是让她无法解开的心结。然而，母亲的意外怀孕却也是中国传统无法接受的话题，在外公看来，结婚才能怀孕，单身母亲的境遇无疑给整个家族蒙羞，这依旧是传统与现代在碰撞下的不可调和的思想。

母亲的“里子”在于她如果说出了真相，那么将会扭转另一个方向，年龄差成为了她心中无法跨越的栅栏，这又是中国传统观念下的考量。女儿的“里子”则在于她无法袒露自己的性取向，以及无法在世人面前说出爱、表达爱，原因出在自己的原生环境带给她的压力，这种压力束缚了自己的情感表达，一面是她不想母亲“失望”伤心，一面是她也正在面对母亲遭遇的问题，家族的“面子”问题。

“面子”与“里子”看上去就显得非常的矛盾。“面子”通常是官样的文章，做给人家看的，冠冕堂皇但是容易破灭。“里子“就是真实的目的，内心想法，脆弱而敏感。影片名为《面子》，并不是要强调“面子”的重要性，而是从这两代女性对待情感的出发点来关照多元文化背景下所有人都在经历的文化困境：年龄不是爱情的问题，那么性别也不能成为阻拦爱情的枷锁。

影片最后，外公仍保留着自己的考量，生怕孩子生下来被这两个在他看来“大逆不道”的女人“污染”带上“歧途”，他怕的依旧是“面子”上过不去。母亲释怀了女儿的性取向，接受了她作为女同性恋中“T”（男性）的一方，很直接的就表现在穿着上，但是母亲仍然是传统的中国女性，仍然希望女儿的女友薇薇安怀上一个孩子，就是中国人口中常说的“外孙”——传宗接代，还是逃不开的宿命。

（影评原创，转载请注明，联系zhanglulu2013@foxmail.com）