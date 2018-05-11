《情迷高跟鞋》：母爱是原罪

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文：OneMyRoad

试想一下，你的母亲是知名的演艺界名流，而你仅仅是无名小卒。你拼其一生，换来的仅仅是那些微不足道的掌声与鲜花。在一样的环境中，落差带来的失落感倍增，最终，连仅剩的胜利都要毁于一旦。《情迷高跟鞋》要讲的就是一对母女之间因为这样的落差导致的悲剧故事。

阿莫多瓦擅长表现女性意识以及变化微妙的女性心理，母女间纠葛的情感被安置在第三方的男人性身上，导致两个男人的枉死。女儿因母亲的“完美”激起的妒忌心由母亲来承担，成为影片最后的救赎。

在这里，阿莫多瓦再次将自己对于宗教的不信任表露无疑，母亲在临死前的举动，不仅是为了让女儿的罪行得到宽恕，却已然背弃了宗教的圣意，真相与否对于弥留之际的人来说，毫无价值。母爱成就了所有的一切，死亡，换来的自由后的悲痛其实完全没有任何意义。

对于女儿来说，生为母亲的孩子就是原罪，自己所犯下的罪行是本罪，这两个词都源于基督教圣经。人在娘胎里就已有罪，这是丽贝卡至始至终无法释怀的，她的早熟从在母亲与第一位丈夫在海岛的度假就已经开始，在她看来，她是无关紧要的存在，就像椰子一样，可以用1500个椰子就能买到。然而，母亲仍然是她的爱，她可以为了让母亲得到想要的自由，精心布置，使得母亲的丈夫误服安眠药，驾车死亡。对年幼的她来说，一个男人的生命远不及母亲的自由重要。多么的病态，多么让人震惊。可是，这是原罪带来的，盲目的爱造成了无法挽回的人生悲剧。

本罪则不同，意思是生下来的人挡不住尘世的各种诱惑所犯下的各种过错。为了报复自己的母亲，或者在这里比较恰当的说法是，取得战胜母亲的一次胜利，丽贝卡嫁给了母亲之前的情人。好景不长，母亲的情人并不爱丽贝卡，决议离婚。这时候，母亲归来，令她原本内心深处的嫉妒燃起，她最终失手枪杀了自己的丈夫。丽贝卡深知自己也不爱现在的丈夫，原因只是为了在母亲那里得到仅有的胜利果实。于是，她犯下了另一个本罪，那就是在母亲与丈夫的眼皮底下与一位异装癖男性发生了性关系。无爱的婚姻，完美的母亲，加上肆无忌惮的性爱，构成了影片最为直接的戏剧冲突元素。原罪和本罪的根本区别就在于：原罪是先天就有的，本罪是后天才有的。然而，在丽贝卡的身上，原罪才是导致本罪发生最直接的原因。

归根结底，迷恋母亲才是丽贝卡悲剧人生的根源，正如她与母亲对峙的片段中对《秋日鸣奏曲》的解读：再怎么努力也无法比得上母亲才华的万分之一。丽贝卡口中对母亲的爱，只是她们之间貌合神离关系的障眼法。长时间的没有沟通更能显示出人与人之间、心与心之间的隔离与距离。她渴望母亲的爱，在强迫自己去爱的时候，其实是强烈渴望自己能够被爱。

回到影片的最后，丽贝卡来到了母亲的身边，诉说着她儿时的故事。当她说到令她神往的母亲的高跟鞋摩擦地板发出的声音时，母亲没有了呼吸。其实就是在说，一个人必须自由的对待爱，不可祈祷，也不可以操纵，否则就是虚伪的。一旦虚伪出现，那么爱将不复存在。母亲背负着女儿的罪恶，换求女儿的救赎，成为了一种人身的束缚，爱成了束缚，就会最终消失。

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