《复仇者联盟3：无限战争》：看得竟有些感动

导演: 安东尼·罗素 / 乔·罗素

主演: 小罗伯特·唐尼 / 克里斯·海姆斯沃斯 / 克里斯·埃文斯 / 马克·鲁弗洛

必须表达一下我对于《复仇者联盟3》的喜爱之情，至少这是近两年来在电影院看商业大片以来第一次能聚精会神不看手机还没睡着，说实话十年下来从《钢铁侠》开始超级英雄电影没少看，可完全算不上是漫威粉，剧情记得不清不楚乱七八糟，抱着看热闹的心情看了十年，从来没有认真过。如果说《钢铁侠》还能令人兴奋的话，看到《黑豹》时依然完全无感了，可漫威十年培养了观众也培养了情怀，到《复联3》时真正的发酵出来。

还记得《钢铁侠》还未上映时，看电影杂志的介绍还把片名翻译成《铁人》。好像这次《复联3》的上映成为了一个节点，当然本身面临着告别必然会“伤离别”一下，在本片的宣传阶段打出了这种伤感之意，直到走进电影院之前似乎并没有太多感触，可看到影片最终，一个个超级英雄的消失，似乎预示着死亡时，多少有几分感触，才知道这些超级英雄已经在我们的生活之中，这种感觉非常奇妙，好像看《变形记刚3》时擎天柱的离开时也出现莫名的伤感。

大概我总归算是一个后知后觉的人，直到《复联3》才发觉了超级英雄大片对自己的影响其实很深。《复联3》是最值回票价的一部超级大片了，两个半小时的片长全程紧张刺激，过渡文戏插科打诨不少笑点活跃气氛，自带喜剧属性的银河护卫队和蜘蛛侠承担着更多搞笑的任务。一个个超级英雄轮番上阵没有片刻的冷场，电影节奏感很好，人物之间的关系在这部电影中稍微复杂和波折一些就是对剧情最大的贡献，主线对抗灭霸简单直接，反而在复仇者之间搞出一些花样来也算是给观众一些新鲜感，最终与其说是结束，不如说是留下一个更大的悬念给观众，以复仇者联盟阶段性的失败而告终，显然为下一集的终结做了最佳的预热。

其实这样一部电影并没什么太多可以评价的，只是在电影院里的观影体验非常好，由于太火爆竟没能买到IMAX的场次是非常遗憾的。