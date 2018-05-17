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《破碎的拥抱》：漂亮的女人不好当

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2018-5-17 21:13:09

                                           文：OneMyRoad

      阿莫多瓦的影片对女性的探讨不足为奇，漂亮的女人更是常见。对于女性心理的透析，他总是能找到有趣的方式来进行解读。正如《破碎的拥抱》中的女主人工莱娜，从她一出场就有着无可比拟的美貌，就连不请自来的试镜都可以不提前预约，在得到“漂亮”的口碑后，破例被导演试镜。没成想，这正是一场悲剧的开始。

      女人的美貌可以被赋予多种层面，可以是蛇蝎美人，也可以是无暇天使。然而，在影片中，莱娜的美貌带给她的不仅是父亲重病后得到老板垂青的照料，或者直白地来说就是“被包养”，而且最终招致的是无尽的逃亡与躲避。在她认识到自己的真爱就是眼前的导演时，她选择离开之前给予她帮助的老板，试图摆脱“情妇”的骂名，可不曾想却让自己也走上了一条被摧毁的道路。

      阿莫多瓦善于把握女性内心的世界，也擅于描画女性的外貌。在成为演员之前，她的装扮却是如同“埃及艳后”一般，高贵艳丽。女人的两面性通过风格不一的造型被确立完成。佩内洛兹·克鲁兹可谓风格多样，可塑性极强，她的气质就如伊丽莎白·泰勒与克劳黛·考尔白一般，有意思的是，她们都曾饰演过埃及艳后。只有当她戴上银白色的劣质假发后，才被人称道为“奥黛丽·赫本”。莱娜为了做一名演员，打扮成不同的样子，为了表演而戴上各式各样、颜色迥异的假发，这样的假发赋予了她被世人构想的样子。

      正是莱娜的外貌成为了一切罪恶的开始。因爱的逃离，让一个年迈的男子濒临崩溃，以至于采取了不同的措施来追踪她的行踪。疯狂地爱着你，才会想尽设法地毁灭你，甚至要摧毁与你有关的一切人与事。电影的人为滑铁卢、意外的车祸，这些从名利到生命，都成为最终的悲剧结果。多么可怕的罪恶，多么痴狂的憎恶，这就是一个男人最可怕的地方。我得不到你，那我就毁了你——这可能就是影片试图在探讨的男性心理学。



      不出意外，阿莫多瓦在影片中又安插了一个同性恋角色。这个角色就是要毁灭莱娜的男子的儿子，他痛恨仇视同性恋的父亲，十四年前的“娘娘腔”小跟班一夜之间成长，带着怨念来到了导演的身边，并打算与导演合作编写一部有关之前“罪恶”的故事。他成为了至关重要的线索，并且将思绪带到了过去的岁月。因而，他在叙事中起着不可忽视的作用。然而，阿莫多瓦在不自觉间让这个角色被隐化了，就像是一个幽灵，如影随形。更加有趣的事，他为这个角色增加了一台摄像机，作为一个记录者出现在银幕上，并且以他的视角真实地反映出故事的清晰脉络，尽管他依旧如他父亲一样疯狂，但是却最终完成了真相的书写。

     《破碎的拥抱》就定格在了车祸前导演与莱娜最后一吻的那一刻，走向生命的终结的前夕，令人难忘却值得珍藏。于是，导演打算重新剪辑这一部与他心爱女人的定情之作，带着无尽的怀念。

（影评原创，转载请注明，联系zhanglulu2013@foxmail.com）

标签： 女性(218) 阿莫多瓦(62) 同性(107)

7.9 

破碎的拥抱 (2009)

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破碎的拥抱/Los abrazos rotos(2009)
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