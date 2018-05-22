《至暗时刻》：愤怒的丘吉尔

导演: 乔·赖特

主演: 加里·奥德曼 / 克里斯汀·斯科特·托马斯





好看的人物传记片或许都与一个有魅力的人物密不可分，真实人物、演员、表演三者在影片中融为一体的那种奇妙之处，会让传记片看起来真正的不同于一般的故事片、剧情片，人物传记片的表演常常很显眼，本片加里奥德曼也理所当然的受到瞩目，因为他的感染力的确太强了。





是说他的表演与丘吉尔本人十分相似吗？我没见过丘吉尔我并不知道。反正在现代化妆技术的包装之下，我是认不出来那是加里奥德曼。当然，作为英国人会更佳了解这位历史人物，在塑造上肯定有更多的依据，可换个角度也会有更多的束缚，毕竟作为一个家喻户晓的人物，在并不久远的过去，人们对于这个人物的记忆还非常的鲜活，在大银幕上看到对他的塑造相对会苛刻一些。





所以，加里奥德曼的成功，是一种表演上的成功，形似之外是更重要的是神似，说话的语气、走路的姿势、透过镜片看人的眼神等等，细节的表现才是对这个人物最精致的呈现。也必须通过这些细节才能令观众信服，加里·奥德曼正是把这些细节表现得惟妙惟肖才赢得了观众的掌声与奥斯卡的嘉奖。





尽管这是一部传记片，但电影没有宏大的叙事，只是节选了非常短暂的一段时间，来表现丘吉尔这个人物，几乎可以说是掐头去尾的人生，所谓的“至暗时刻”，或许更多意义在意英国国家的生死存亡，丘吉尔成为英国首相或许可谓是人生的辉煌时刻，可惜英国正处于最危险的黑暗时刻，所以个人与国家的命运有了一种微妙的关联，再加上丘吉尔本身的强势也并不得到支持，他这个首相当得似乎并不怎么顺心，应付外敌已经焦头烂额，还要和国内的政客们较量。但幸亏他的勇气战胜了恐惧，才有了人类的胜利。





烟酒不离手的丘吉尔，在影片中显得非常的疲惫，有时也非常的愤怒。这些我们早有耳闻，至少也都看过那张著名的照片——《愤怒的丘吉尔》，还有一个小故事说，丘吉尔手下的将领对丘吉尔说：我不抽烟不喝酒，每天睡7小时，精力充沛指挥士兵作战。丘吉尔说：我天天靠着雪茄和酒，每天就睡3小时，指挥你们作战。





影片以敦刻尔克大撤退作为节点，一下子就让人想起了诺兰的《敦刻尔克》，似乎一前一后的两部电影都在2017年呼应着这个对于英国而言非常有历史意义的大事件，《至暗时刻》在类型上无疑是一部传记片，可实际上更是一部战争片，所以这部电影不仅是要表现丘吉尔这个人物，更重要的是要表现国家的危难，从而在一段很短暂的时间内来最大程度的体现丘吉尔这个人物的伟大。所以有人说本片太片面，电影也与真实有差距，但我想这些都不是重点，影片的重点在于用一个月来表现这个伟人的一生，至少在这种方式下，本片很成功的塑造了丘吉尔这个人物。



