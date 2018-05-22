《捆着我，绑着我》：束缚到你爱上我

文：OneMyRoad

在我看来，这不是一部简单的情色片，亦不是能够单纯用斯德哥尔摩综合症的精神分析法分析的影片。影片确实一直在强调的是女主角玛丽亚被里奇绑架的过程中，慢慢发现爱上了他，并且有意帮助里奇。然而，故事的内核不仅直接反映到被凝视的女性主体身上，亦在强调在被束缚之后的情感是更为直接的女性情感意识的崛起。

如果按照今天的流行语来说，这个故事就是讲一个“霸道男子”爱上“傻白甜”，但是这个“傻白甜”备受疼痛困扰滥用药物，染上毒瘾，不领情，在一来二去的折磨中，最终爱上这个执着的“霸道”男人的故事。于是，“捆绑”的设计不过是为了让这个平淡的故事变得不太一样，甚至有些出位。

很多人将这部影片当作一部典型的情色影片来看，在我这里，却并不是这样。阿莫多瓦本身看待事物的角度就较为独特，也不能为了强化他的同性恋身份就显得顺理成章，而是要看到他说故事的新颖角度，并不是所有人都会有他这样表达爱情的方式，是一种创新，也是一种天才的构想。

尽管作为色情片女主角玛丽亚一直作为是被看的女性所存在，处于被偷窥被凝视的位置，甚至是满足了男性观众的窥淫欲，但是最后玛丽亚最终的醒悟使得原本处于劣势的自我发现了人生存在的意义，或者说，当一个女性找到了生命中的爱情，那么其自我的性别意识的价值功能就被启发了，从而实现了女性的意识能动性。

“施虐与受虐”的情节表现不一定就是为了强化情色的目的，而是在激发一种来自于人类内心深处的潜意识。纵然在大众看来，情爱中的性虐令人不齿，但是却是一种司空见惯的心理学表达。只不过，性虐在一般观念中，带有一种不足为外人道也的羞耻感，但也是人类认知范围内所独有的表现方式，甚至是来自于人最为原始的情欲表达。因此，如果单纯的把这一部影片看成是“施虐与受虐”的影像表达，其实完全是在歪曲导演的意图。也难怪，就算把这样的“绑架”后让人爱上自己的故事放到今天，依旧显得新鲜且有些极端。

里奇的情感表达显得外放直接，来源于他本身所处的环境，自三岁开始便在孤儿院生活，对外界的世界一无所知。他构想的未来生活仅仅是为了与自己心爱的人生下孩子，照顾一生。那么是谁开启了里奇的性启蒙？我想可能就是孤儿院的女院长。

女性带动男性的性爱启蒙，换句话说，如果把影片中的女性作为被看的主体，其实有失偏颇，因为从根本上的情感“施虐者”是女性。在玛丽亚还没有爱上里奇的桥段中，男性因女性情感上的拒绝处于悲伤的边缘，一方是身体上的束缚（对玛丽亚），一方则是情感上的折磨（对里奇）。到最后，玛丽亚主动帮助里奇的举动，已然实现了女性作为叙事推进者的功能价值。

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