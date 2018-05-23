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《我的神秘之花》：时间是最好的遗忘药

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2018-5-23 15:52:08

 

文：OneMyRoad

可以说，从这部影片开始，阿莫多瓦对于女性内心世界的把握达到了极致。《我的神秘之花》看上去就是一个非常私人化的关注女性成长的心理戏。从不愿接受婚姻爱情的失败，到回归家乡后的逐渐释然，再到另一位男子的介入而实现的彻底忘记，在女人的世界里，不仅仅只有爱情，还有与之扶持的亲情与友情。

Leo作为全剧的中心，破碎的爱情带来的内心伤痛，试图通过自杀来得以释怀，却在自虐之后，逐渐坦然。闺蜜与其丈夫的意外出轨，在闺蜜得知女主角的情况后，全盘托出，肯定了女性友谊高于爱情的设定。

作家的身份，成为了女性倾吐心声的突破口。内心的每次不安或者心碎、痛恨或者绝望，都可以寄托在文字之中，以让自己不断地强化在内心深处。女主人公对待小说的认知过程，其实就是这个女性对待爱情的态度发生了转变，从之前的言情小说到反映真实情感的现状，也是该女性面对即将逝去爱情前的铺垫，可以看作是她遭遇情感危机前的心理建设。在有意与无意之间，女性自身完成了自己与自己的对话与沟通，以至于让自己不用在破败的感情面前一败涂地。

女主角Leo一面面临着破裂的情感，一面又要面对家中母亲与姐姐的矛盾，内忧外患，却都是生活的琐事，生活在继续，而维持着自己前进的动力来源于各方的情感夹击。母亲与姐姐的设定，加重了她更加世俗化的人物设定。就连戒酒的情节安排，都显得异常的生活化。有人在看这部故事的时候，无法接受这些世俗化的设定，但是正是这些生活的缩影才使得这个故事愈发生动，贴近生活本身。任何人的生活，都是一桩桩微小的琐事构成的，可能就是简单的宿醉、失眠，或者在失窃之后的迷茫。

Leo在最终与保姆的儿子畅谈的那段，不仅是她对情感的释放，而且是她决心往前走的过渡段落。正如她自己所说的，“这就是人生：残酷，矛盾，无法预测，但是公平。”残酷的是爱人的无情，但是无法自拔的是身处其中的人只会感动心痛；矛盾的是友人与爱人的出轨，但是友人的坦白与友谊的力量如此强大，让友谊战胜了爱情；无法预知的是人生中的每一次决定，从不写言情到邂逅爱情，它完成了生活的意义，因为在决定之后的坦然以对，才是人生最为动人的片段。而这一切都是人生，有得有失，才叫公平。

最后，Leo来到了爱慕她的杂志记者Angel的家，那时的自己，才是最美好的自己，不带有任何的杂念，被琐事困扰的自己。两人如朋友一般，畅谈内心的故事，自然亲吻。从Angel吐露情感说起的《北非谍影》里难以抉择的爱情到Leo正式接受眼前的爱情，这正是女人内心情感的坦然，也是女人对待爱情最好的表达。

（影评原创，转载请注明，联系zhanglulu2013@foxmail.com）

标签： 爱情(7478) 女性(222) 我的秘密之花(2)

8.0 

我的秘密之花 (1995)

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我的秘密之花/La flor de mi secreto(1995)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3392518/blog/8039045/
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