《金钱世界》：金钱背后是人性和情感的较量

导演: 雷德利·斯科特

主演: 米歇尔·威廉姆斯 / 克里斯托弗·普卢默 / 马克·沃尔伯格 / 查理·普拉默

金钱背后是人性和情感的较量，在这部没有人情味的电影里硬挤出来的人情味比犯罪更值得玩味，因为罪恶似乎在并不对立的亲人之间蔓延得更快，绑匪反而显得更为单纯一些，尽管不能称其为一种美化，可至少给观众的观感是作为世界首富的保罗·盖蒂更为冷漠，在金钱的世界里他才是最冷血的动物。





整部电影的基调还是有些出其不意，或许大导演斯科特本身也并不满足于拍一部简单的犯罪片，这个故事中最令人纠结的还是盖蒂家族内部的较量，用金钱来衡量一个人的生死本身就显得非常的冷酷，而将这种不人道言之凿凿的合理化就更是一种泯灭，况且还是血亲之间，矛盾并非在于罪犯与家属之间的博弈，真正戏剧化的是在于情感内的善恶。





导演很直白的讲述这个故事，也很直白的表达了自己的观点，弗莱彻·蔡斯这个人物很多的表达可以看做是编导的议论，他也是整部电影中正义的代表，观众的情绪跟着这个人起伏，并作出判断。 盖尔·哈里斯作为母亲无可厚非，希望救出儿子的愿望属于人之常情，而保罗·盖蒂的态度是本片的看点，这个角色的确更适合凯文·史派西颇有恶意的表现力，普卢默则更靠近亲善一些，尽管老爷子的表现非常稳健也很内敛，他成功的塑造了这个人物，可我多少还是更期待看到史派西的表现，或许他能更有爆发力的表现出保罗·盖蒂的内心世界。





在《金钱世界》中，难以忽视到一种财富与权力造成的人性的扭曲，绑匪“50”说:若是我的儿子被绑架了，我一定会借钱、偷钱救他。他很朴素的表达的一种人之常情，所以他不理解为什么首富拥有全世界的财富却不救自己的孙子，甚至于他到最后非常同情小盖蒂，应该就是因为他体会到了小盖蒂并没有得到家人的爱，在“50”的价值观里反而有比金钱更有价值的东西。





电影不算精彩，却也不算无聊，雷德利·斯科特作为知名导演似乎这种题材对于他来说不是问题，相比于更多宏大和史诗的表达，这样的题材很“小”，所以他在挖掘这个故事里更深邃的东西，可惜有关人性的表达都停留在人物本身之上，没能产生更广泛的共鸣，而且在有些细节处也显得有些直接，比如通过菜斯和“50”之口直接的表达出观点，对于有所期待的观众想必遗憾大于惊喜。



