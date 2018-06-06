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《犯罪都市》：城市的边缘和边缘人

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2018-6-6 21:48:21

导演: 姜允成
主演: 马东锡 / 尹继尚 / 赵在允 / 崔奎华 / 林炯俊
电影在移民问题上展开，最终走向了一般的犯罪片套路，只能在类型片的范畴内表现一种缺乏力量的程度，没能触及到真正的问题核心与更有现实意义的表达，所以整部电影略显得令人失望，至少对于个人期待能看到现实层面社会问题的观众而言，本片的内容不足以令人满意。
中国元素是看这部电影的一个吸引力，马东锡的糙大叔形象也算是一个理由，但这两点都没有太大的惊喜。中国元素仅仅是一个噱头，在城市的边缘和一些边缘的人物成为电影的一条线索，而剧情的安排过于简单粗暴的用“黑势力”来定义了中国的外来者，而没有在人物的塑造上下足够的功夫，好像中国人、日本人或者其他国家的移民都无所谓，而且影片基本上在仇恨的范畴之内只剩下打打杀杀，而没有将更有意义的现实问题融入到情节之中，或许导演本也没有如此野心，只是想拍一部商业犯罪类型片而已，那到也无可厚非，只是稍显的有些可惜。
马东锡的表演没有更大的突破，好像在看过的他出演的电影之中，大致都是这个样子，有时是好人（如本片的警察），有时是坏人，但似乎总能从他的形象力表现出一种类似的东西，这大概是一种先入为主的印象使然，也怪不得演员，只是就本片的角色而言，比较单薄，人物好像从出场就定型了，直到影片结束也没有超出观众的预期，总体上不会令人讨厌，可印象也难以深刻，中规中矩的平庸而已。
《犯罪都市》有一个不错的噱头，可难言有一个出色的过程，甚至随着影片的发展，完全是黑帮加动作的套路，整体上并无太多的亮点，人物的功能性过于明显反而弱化了导演所希望表达的矛盾性，即便是主角其实也比较单薄，但好在韩国电影人在类型片的驾驭上轻车熟路，保证了电影起码不会太过乏味。整体节奏还算紧凑，观众也能饶有兴趣的看完全片，只能很难引起话题或者反思，而个人总觉得在这样的城市的角落中，有更为值得一说、更为值得一看的“罪恶”，导演反而有些视而不见了。

7.0 

犯罪都市 (2017)

影评(5)

收藏(77)

犯罪都市/범죄도시(2017)
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