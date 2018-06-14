《厕所英雄》：过于玩笑了底层的现实

导演: 什里·那拉扬·辛

主演: 阿克谢·库玛尔 / 阿努潘·凯尔 / 布米·佩德卡尔

印度电影对于社会问题的讽刺和批判已经成为一种标签，相对而言国际化一些的电影从阿米尔·汗开始，越来越多的观众（至少是中国观众）开始认识印度电影，并从印度电影认识印度社会，好像对于现代化的社会来说，印度有太多的问题，这些社会的问题成为了电影非常重要的题材。

印度电影有自己的形式，就像为什么印度电影的片长都非常长一样，是一种外因所促成的，但随时时间似乎也成为了一种习以为常的习惯。如果没在印度电影中看到歌舞其实反而有点儿遗憾，虽说有时候并不能真正的体会到这种形式对于电影的表达有什么作用，大概就是一种约定俗成或喜闻乐见。

这些年，非常多的印度出色的电影在中国上映票房口碑双丰收，甚至行程话题成为焦点。本片也顶着印度电影的光环上映，没有了阿米尔·汗的金字招牌，可还是引起了关注，走进电影院看印度电影至少比看国产片有保证。本片也从社会问题入手，可这个问题实在离中国观众太遥远了，几乎难以引起共鸣。至少对于城市长大的几代人来说，这样的问题或许已经从基因中被遗忘了。不能否认电影的勇气和意义，只是这个传统我们并没有。

总体来说，《厕所英雄》并不出色，至少在150分钟的片长里没有更密集的内容，整体的表达也不够丰富，整体的节奏松散，很大的篇幅都没有能涉及到真正的重点，或许我们被这个译名误导，但至少影片中谈情说爱的铺垫太长了，而且对于爱情的表达也过于肤浅，爱情部分根本无法打动观众，所以当因为“厕所问题”分离时也好像并不怎么严重，歌舞对剧情的推动作用很小，基本上都是情绪和氛围的渲染，在情节之中都显得有些生硬，人物单薄明显的功能性令整个故事变得生硬和做作。

影片直到最后才渐入佳境，但导演并没能控制好整体的节奏，反而略显仓促的推进，批判的力度只停留在对于底层百姓的声讨，而对于政府仅仅是效率上的谴责，没能深入到社会问题的根本，与传统观念的对峙过于小儿科，人民的觉醒只能用戏剧化来形容，并没有更多的现实意义，收尾部分套路痕迹明显，并且煽情成分大于现实意义。

全片基本上并没能拍出一种底层的劳苦，多少有一种高高在上的俯视，导演的视角没能给观众更切身和舒服的观感，反而因此令整部电影有些失神。



