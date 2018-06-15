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《绿巨人大战》：危险又可怜的大块头

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2018-6-15 8:31:28

 

记得当初在写08年诺顿版《无敌浩克》影评的时候曾说过，浩克是超级英雄中最苦逼的一个。身逢不幸、父子反目、颠沛流离、不断逃亡、不仅要提防来自军方的围剿，还得面对源于自身变异的痛苦，由于心率不能超过200，甚至连与女友「啪啪」也不行。或许是那部影片较为失败的缘故，自那时以后便再也没有关于浩克的独立电影。好在漫威的动画电影领域还为这个大块头留了个窗口，在09年和10年连续推出了《绿巨人大战》和《星球绿巨人》两部动画，继续讲述了布鲁斯·班纳的故事。


 

《绿巨人大战》分为上下两部，分别是《绿巨人大战金刚狼》以及《绿巨人大战雷神》。在上部中，「X武器组织」为了把浩克收归麾下，派出了剑齿虎、死侍、死亡女士和红色欧米茄对其进行围捕，并且将由此造成的许多破坏行为嫁祸于浩克，因此使得政府也指派金刚狼去抓捕绿巨人，而金刚狼正巧又是「X武器组织」的在逃实验品。于是，浩克、金刚狼、「X武器组织」三方面陷入了螳螂捕蝉黄雀在后般的混乱局面。

 

片中花了相当篇幅插叙了金刚狼当年在「X武器组织」实验室中被改造以及成功逃脱的经历。有了这层铺垫，此次金刚狼再次脱困后，也对布鲁斯·班纳报以了同情，更担心浩克若是被改造后必然祸及成千上万的无辜民众，所以决定带着布鲁斯一起逃跑。途中，又遇到剑齿虎等四人众的围剿，金刚狼情急之下只得激怒布鲁斯变身为浩克。大块头一出，剑齿虎等人哪里是他的对手，连「X武器组织」的实验基地也沦为一片废墟。逃出生天的两人在冰天雪地的山谷重新打作一团……


 

这里需要说一个前提，本片对布鲁斯·班纳的设定是他尚未学会如何控制变身，因此很容易被他人所利用。在下部的《绿巨人大战雷神》里，果然洛基也垂涎于浩克那巨大无比的破坏力。由于每到冬天，阿斯加德之王奥丁必须进行一次为期七日的睡眠，此刻的仙宫便会变得十分薄弱，面临来自黑暗精灵、恶魔、巨人族们的轮番攻击，造成大量伤亡。洛基正是看准了这一时机，将布鲁斯绑至阿斯加德，希望借助绿巨人的力量击败仙宫唯一的依靠雷神托尔，从而达到夺权篡位的目的。


 

洛基控制浩克的方法很有意思，他联手魅惑女巫阿莫拉将浩克与布鲁斯·班纳强行分离（注意不是人格上的分离，而是肉体上的分离），接着通过精神层面操纵浩克攻打仙宫。然而在与托尔的交战中，浩克暴怒之后摆脱了洛基的咒语，成为了无法控制的恐怖存在，几乎拆毁了大半个仙宫。而洛基恼恨之下杀死了布鲁斯，如此一来，浩克再也不能回归本体，整个阿斯加德危在旦夕。于是，托尔和洛基只得求助死亡女神海拉，将布鲁斯还魂以后再与浩克融合，仙宫终于避免了一场浩劫。有趣的是，本片维持漫威漫画宇宙中的设定，海拉的身份是洛基的女儿，而非电影宇宙中托尔的姐姐。最终，释放布鲁斯灵魂的海拉需要一命换一命，洛基成了倒霉的那一个，被自己的女儿夺去了灵魂。

 

《绿巨人大战》里有两个地方比较引人遐思。一个是浩克与金刚狼的大战。众所周知，因为「X战警」的版权在福斯手里，导致影迷们翘首以盼的X战警融入漫威电影宇宙的情景始终难以实现。近年来，迪士尼一直在尝试收购福斯，本已接近完成，但最近传出被康卡斯特横插一杠，结果仍需观望一段时间，要看到真人版的浩克大战金刚狼恐怕还是遥遥无期；另一个是浩克与布鲁斯·班纳分离的设定。在前段日子上映的《复仇者联盟3》中，布鲁斯死活「召唤」不来浩克的窘境引发了各路砖家和观众纷纷开启脑洞。或许类似本片中的情形也不失为一种合理的解释，班纳博士的肉身在地球抵抗灭霸，而浩克的肉身正在宇宙的另一处进行别的行动。究竟如何，相信在《复仇者联盟4》中必会水落石出。


标签： 动画(3391) 金刚狼(114) 超级英雄(431) 雷神(162) 浩克(9) 漫威(312)

6.9 

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