《观相》：宦门似海，一枕黄粱

2013年,宋康昊参与了三部电影,除了年末上映的《辩护人》被归入次年之外,另两部影片《雪国列车》与《观相》分列当年度韩国票房排行榜的亚军和季军,进一步夯实了其韩影一哥的地位。其中《观相》是宋康昊的第一部古装电影,也是导演韩在林首次执导古装片。凭借在电影脚本大赛中夺魁的剧本,以及一干重量级的幕前幕后阵容,《观相》最终收获七项大奖,跻身韩影历史票房前十之列。 先不谈电影,单看《观相》的宣传策略,再次领略到了韩国电影在营销上的新颖创意。比如在官方的角色海报系列中,在六位主角的大幅正面定妆照旁用小字作了面相的标注:金乃敬是大蟒相、首阳大君是狼相、金宗瑞是虎相、平宪是獾相、镇衡是鹤相、妍红是猫相。大牌演员加上以动物命名的面相,很难不引起人们对影片强烈的好奇心。而预告片更是别出心裁,配合主角金乃敬(宋康昊)的画外音解说,对主要人物的面部特征和个性特点逐一进行了分析,并对这些演员当时出演的其他影视形象来了个诙谐的点评。如此新颖的构思不但得到了好评,同时也增加了观众的期望值。

本片选取的历史背景是李氏朝鲜王朝时期的一个重大历史事件。李朝的第五位君主文宗李珦去世后传位给了年幼的世子李弘暐,是为端宗。一年后,李珦之弟,也就是端宗的叔父首阳大君李瑈,出其不意地扑杀金宗瑞、皇甫仁等顾命大臣,软禁端宗、清洗异己、一举把持了朝政,史称「癸酉靖难」。两年后,端宗被迫让位,李瑈登基,是为世祖大王。《观相》讲述的正是李瑈篡位前后的事情。 由于古装题材影片在情感传递上存在着先天劣势,与现代观众之间有着时间和空间上的隔阂,因此相比忠武路更擅长的犯罪题材或者青春题材,古装片的涉猎相对较少,优秀者更是寥寥无几。《观相》的成功很大程度上在于编导找到了一个很好的契入点。观相术作为一种起源于中国远古时代的术数,对现代人而言完全是个充满了神秘感的未知领域。编导恰恰抓住了观众们强烈的猎奇心理,透过看似无所不知的观相术让观众得以了解到数百年前的那段残酷历史。

在现实与虚构的杂糅上,韩在林做到了比较完美的融合。首阳大君的篡位是真实的,观相师金乃敬是虚构的。影片以「观相」为突破口,围绕金乃敬入朝为官展开,通过他的观相破案、录取官员、甚至搅入「癸酉靖难」事件,一方面满足了观众的猎奇心理,另一方面为观众提供了一个看待历史事件和历史人物的全新视角,从观相师个人的命运倒映出李氏朝鲜当年的风云变幻。 在《观相》的故事中,隐伏的主旨便是亲情与权力的矛盾对立。以文宗李珦、端宗李弘暐、首阳大君李瑈为首的王室是权力的象征,充满着勾心斗角、尔虞我诈。首阳大君为了篡位不惜大肆杀戮大臣软禁亲侄,血缘在权力面前轻如鸿毛。而观相师金乃敬、妻舅平宪、儿子金镇衡则代表了亲情。金镇衡考取功名是为了孝敬父辈、金乃敬选择出仕是为了给儿子富足的生活、平宪中计告发金宗瑞是出于保护外甥镇衡,甚至金乃敬誓死保护端宗也是被先王李珦的父爱所感动。 但是在权力面前,亲情历来不堪一击,这是历史告诉我们的真理。所谓「宦门似海」,在官场厮混不仅要脑子好,更需要深谙为官之道。像金乃敬这样身怀绝活的奇能异士更合适做一个幕僚谋士,而不是抛头露面的官员,何况还是「观相识人」这种很容易招致嫉恨或仇视的技能,一不小心便会沾上杀身之祸,乃至连累自己本想保护的亲人。所以说,金乃敬只能观人之相,而参不透历史之相。直到首阳大君成功篡位、杀了对他有知遇之恩的金宗瑞、杀了他的儿子金镇衡之后,金乃敬才幡然醒悟,自己一介凡夫,是怎么也阻止不了历史大势前进的脚步的。鬼谷子曰:「贤者守时,不肖者守命」。可叹金乃敬非但不能守时,作为观相师连儿子的命也守不了,亟欲出人头地,终是一枕黄粱矣。 ♑



标签: 历史(1792) 韩国(1044) 宋康昊(103) 李政宰(40) 韩在林(4)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain