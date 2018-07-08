《我不是药神》：在现实的意义上效仿印度制造？

导演: 文牧野

主演: 徐峥 / 王传君 / 周一围 / 谭卓 / 章宇





口碑的炸裂是让人欣喜的前往影院观看这部电影，可炸裂的口碑多了先入为主的期待，可能反而我观后感有些降温，惊喜被掩埋在了铺天盖地的赞扬声中，变得平常和理所应当。对这部电影不能说是失望，可能只是高期待之下的一点点失落，当把本片拔高到中国电影新现实主义的高度时，一切就都走了样，其实作为这部影片只是具备了现实意义。





当然，具备现实意义并不是什么错误或者缺点，反而一直以来是中国电影最缺乏的，空洞的内容和夸夸其谈的做作往往令电影完全沦为商业和娱乐的工具，没有好的作品与脱离现实有直接的关系。显然本片从真实事件改编先天的便具备了言之有物的优势，导演所要做的就是发挥好这个优势，让整部电影能让观众接受。





就电影最终的呈现来看导演出色的完成了任务，至少在宁浩和徐峥的提携之下，作为新人导演能拍得如此成熟显然与宁浩的监制密不可分，影片多少有那么一点宁浩的影子，虽然没有“疯狂”的多线叙事，节奏却颇为紧凑并营造出一种恰到好处的观影体验，似乎走在“疯狂”的辅路上。再加之徐峥的出演（宁浩仍旧客串了一个小角色），本片很有一种宁浩的视觉化风格，相信对于熟悉宁浩作品的观众都能在本片中找到那种机灵与调皮。我觉得很多人喜欢《我不是药神》大概也是源于本片的巧妙与轻快，那怕这是一个多少也些严肃的命题。





市井小人物的故事都逃不开这样的开始，阴错阳差的成就了与其说是事业，不如说是善良，其中收获的情感是最动人的。本片大体并没能跳出这样的套路，整个剧情的起承转合都有迹可循，想经过计算的精准像公式一般的准确，电影的表现非常成熟，完成度也颇高，令人欣喜的看到一部有意义的国产电影。





而最大的意义就是所谓的现实意义，但在影片引发热议之后，上升为一种现实主义就有几分夸张了。本片显然在商业片的制作范畴之内，用成熟的技巧令电影有了更大的趣味性和完成度，对于真实事件的改编非常符合电影语言，这无疑是成功的创作。只是现实意义并不等同于现实主义，本片基本停留的在就事论事的层面，当然能就事论好事也是出色。





客观的看待《我不是药神》要比一味的夸赞更有意义，那怕本片没能成为绝对意义上的影史经典（当然本身也不可能），但至少也为国产电影的方向指明的道路，并且本片在这条正确的前进方向上走出了很远，可以让后来者效仿甚至超越。不恰当的类比印度电影，尽管我们能看到的优质的印度电影多为现实题材，可并不能简单的将其说为一种印度现实主义，因为他们对社会的剖析与深度的解读并不足够，甚至多少还有些煽情与夸张，本片最后也有所升华，看着这些显然就不怎么现实了。





其实，在看《我不是药神》的时候，就觉得本片还挺“阿米尔·汗”的（如果我们将阿米尔·汗当做印度电影的一个标杆的话），那么本片很容易让人联想到印度电影的风格，可能剧情本身也与印度有关系，也很容易联想到印度电影吧。